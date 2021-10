Ecco la composizione dei nuovi consigli comunali

A seguito del rinnovo delle amministrazioni in otto comuni della provincia di Piacenza pubblichiamo la composizione ufficiale dei nuovi consigli comunali: (IN AGGIORNAMENTO)

Agazzano

Maurizio Cigalini (sindaco) – L’altra Agazzano

Filippo Michelotti – L’altra Agazzano

Valter Rossi – L’altra Agazzano

Francesco Scotti – L’altra Agazzano

Cristian Pinotti – L’altra Agazzano

Sara Bosoni – L’altra Agazzano

Pietro Zambianchi – L’altra Agazzano

Romina Pinotti – L’altra Agazzano

Arrigo Maestri – Progetto Comune

Cristina Passerini – Progetto Comune

Margherita Opizzi – Progetto Comune

Borgonovo

Monica Patelli (sindaco) – Borgo Nuova

Elisa Nicelli – Borgo Nuova

Ivan Bergonzi – Borgo Nuova

Marco Burzi – Borgo Nuova

Serena Carella – Borgo Nuova

Fabrizio Franzini – Borgo Nuova

Maurizio Pietro Ziliani – Borgo Nuova

Elisa Schiavi – Borgo Nuova

Stefano Parma – Borgo Nuova

Pietro Mazzocchi – Forza Italia-Fratelli d’Italia-Lega Salvini Premier-Civiche

Nicola Sogni – Forza Italia-Fratelli d’Italia-Lega Salvini Premier-Civiche

Giulia Monteleone – Forza Italia-Fratelli d’Italia-Lega Salvini Premier-Civiche

Guido Guasconi – Terza Lista

Fiorenzuola

Romeo Gandolfi (sindaco) – Lista SiAmo Fiorenzuola

Paola Pizzelli

Massimiliano Morganti

Federico Franchi

Barbara Bonetti

Marcello Minari

Franco Brauner

Martina Binelli

Paolo Nani

Monica Tedeschi

Umberto Bergamaschi

Elena Grilli

Dario Marini Ricci – Cambiamo Fiorenzuola

Ferdinando Mainardi

Cinzia Ferdenzi

Franco Pastorelli

Chiara Cremonesi

Rottofreno

Paola Galvani (sindaco) – Paola Galvani Sindaco

Elena Veneziani – Paola Galvani Sindaco

Valerio Sartori – Paola Galvani Sindaco

Stefano Giorgi – Paola Galvani Sindaco

Rosario Giuseppe Della Porta – Paola Galvani Sindaco

Manuela Tavani – Paola Galvani Sindaco

Matteo Cornelli – Paola Galvani Sindaco

Alberto Ronda – Paola Galvani Sindaco

Sara Pansini – Paola Galvani Sindaco

Romina Cattivelli – Paola Galvani Sindaco

Enrica Francesca Galli – Paola Galvani Sindaco

Gianmaria Pozzoli – Paola Galvani Sindaco

Paolo Bersani – Ripensiamo Rottofreno

Simona Bellan – Ripensiamo Rottofreno

Mara Negrati – Ripensiamo Rottofreno

Simone Ventola – Ripensiamo Rottofreno

Francesco Nardino – Insieme si può fare

Gazzola

Simone Maserati (sindaco) – Per Gazzola e la sua gente

Guido Dotti – Per Gazzola e la sua gente

Gregorio Vernile – Per Gazzola e la sua gente

Maria Rattotti – Per Gazzola e la sua gente

Arianna Razza – Per Gazzola e la sua gente

Cristian Doldi – Per Gazzola e la sua gente

Alessandro Picca – Per Gazzola e la sua gente

Sonia Vermi – Per Gazzola e la sua gente

Ferdinando Calegari – Insieme per Gazzola

Gabriele Alberici – Insieme per Gazzola

Claudio Ratotti – Insieme per Gazzola

Gropparello

Armando Piazza (sindaco) – Lista Piazza Sindaco.

Consiglieri di maggioranza:

Cristian Carini

Alessandro Maggi

Giuseppe Previdi

Ilaria Curotti

Gloria Sartori

Alberto Rossi

Andrea Vallavanti

Lista “Insieme- Ghittoni Sindaco”: Claudio Ghittoni, Piva Antonella.

Lista “Nuovi Obiettivi per Gropparello- Luigi Cavanna Sindaco”: Luigi

Cavanna.