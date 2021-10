Ecomondo: a Rimini la fiera sull’economia circolare

Dal 26 al 29 ottobre, dalle 9.00 alle 18.30, il quartiere fieristico di Rimini ospita due importanti manifestazioni sull’economia circolare e le energie rinnovabili: Ecomondo e Key Energy 2021.

Ecomondo e Key Energy, organizzate da Italian Exhibition Group (IEG), tornano in presenza con mille espositori e un’occupazione della superficie che si attesta al 90% rispetto ai livelli del 2019. Saranno presenti i più grandi attori della filiera della Green Economy, con novità riguardanti sia le tecnologie che i modelli di riferimento sull’economia circolare e rigenerativa per una sempre maggiore sostenibilità ambientale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. In mostra soluzioni ed eccellenze di imprese italiane ed europee (in particolare dal Nord Europa) in rappresentanza di vari ambiti della filiera: raccolta e trasporto rifiuti, telaisti e allestitori dei mezzi per l’igiene urbana, allestimenti per la raccolta differenziata, sanificazione degli ambienti, sistemi di efficientamento idrico e il rischio idrogeologico. Alle nuove imprese che presenteranno le soluzioni più innovative per mitigare i cambiamenti climatici, andrà il premio “Climate For Kick” in collaborazione con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Nel calendario dei convegni si punterà l’attenzione soprattutto sulle opportunità provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Green Deal europeo. I temi trattati riguarderanno: tecnologie, innovazione, start-up, bioeconomia circolare, istituzioni europee e governative e internazionalizzazione. Otto “Beacon Conferences” nell’edizione 2021 su temi che riguarderanno: meno plastica in mare, città che recuperano le acque in modo intelligente, strumenti finanziari per contenere le emissioni inquinanti, massima attenzione alla rigenerazione del suolo negli obiettivi del Green Deal europeo. Ecomondo ospiterà altresì la 10° edizione degli Stati Generali della Green Economy: l’appuntamento annuale promosso dalle 68 organizzazioni di imprese riunite nel Consiglio Nazionale della Green Economy e realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Quest’anno verrà presentata una ricerca inedita con focus su digitalizzazione e transizione ecologica in Italia.

Andrea Lodi