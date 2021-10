Economia: tutto su Stellar Lumens (XLM)

La Stellar Development Foundation (SDF) ha lanciato nel 2014 la prima criptovaluta decentralizzata open source per l’archiviazione e il trasferimento di denaro. Descritto come “il Napster del settore bancario”, questo network innovativo ha cambiato il modo in cui le persone in tutto il mondo inviano fondi da un luogo all’altro senza fare affidamento su terze parti come banche o governi per motivi di sicurezza.

Stellar è un’organizzazione basata sulla tecnologia blockchain che collega le istituzioni finanziarie con i sistemi di pagamento per facilitare i trasferimenti a basso costo a livello internazionale. Hanno anche valute digitali, chiamate Lumen (XLM). Il loro obiettivo è sempre stato quello di utilizzare queste monete e token come una forma di denaro quotidiana in modo da non conservarli finché non si decide che è il momento o scambiare il loro valore di mercato in un secondo momento.

Cos’è Stellar Lumens?

La rete Stellar ha colmato il divario tra criptovalute e valute tradizionali. Creato per questo scopo dalla società dietro tutto nel 2014 (abbreviazione: XLM), Lumens è un acronimo che sta per “XLM is Love”. qualcosa che molte persone possono usare.

La strategia di marketing dell’azienda si basa su commissioni basse e include un servizio di rimessa internazionale. Sono stati in grado di attrarre molti utenti grazie alla loro nicchia di mercato, il che li rende simili al co-fondatore di Ripple Jed McCaleb, che lo ha anche creato.

È legale?

In alcuni paesi, l’uso di criptovalute è esplicitamente proibito. Tuttavia, in altri, come New York, è completamente legale e ha persino un certificato di finanza per sostenerlo.

A differenza delle valute come il dollaro, che sono supportate dalla promessa dei governi di stampare di più ogni volta che è necessario o offrono i propri tassi di cambio per mantenere il valore nel tempo, le criptovalute rappresentano la proprietà stessa senza alcuna autorità centralizzata che mantenga il controllo.

Stellar XLM e tecnologia

La rete Stellar, un protocollo basato su blockchain, è aperta e gratuita per tutti. Consente agli utenti di effettuare transazioni finanziarie a basso costo con grande diligenza attraverso la sua rete di nodi che verificano ogni transazione come avviene in questo sistema; non c’è bisogno di carte di credito o altri servizi costosi perché il denaro può essere inviato direttamente da una persona che ha immagazzinato fondi sul conto di un altro individuo senza avere alcun facilitatore come Paypal ecc.,

Stellar come investimento

Le criptovalute sono un investimento volatile, ma possono essere redditizie nel lungo periodo. Se ritieni che ci sia il potenziale per una blockchain emergente per avere successo e valore, allora potrebbe valere la pena investire i tuoi soldi nella tua valuta. Negli ultimi anni, molte persone si sono rivolte alle criptovalute come mezzo principale per guadagnare. Con Stellar e altre criptovalute puoi trovare modi in cui questo flusso di reddito secondario potrebbe funzionare bene per le tue esigenze. Per ulteriori informazioni, puoi informarti di Stellar nella ‘casa degli altcoins‘.