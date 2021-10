Efficientamento energetico comunale a Sarmato: la giunta approva progetto da 741mila euro

Nota stampa Comune di Sarmato

La giunta del comune di Sarmato ha approvato il progetto di concessione per la realizzazione di opere di efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali.

Un valore contrattuale complessivo di € 741.842,70 oltre IVA corrispondente ad un canone annuo di € 49.456,18 oltre IVA; la durata contrattuale della concessione dell’appalto è di anni 15 per un totale di investimenti inseriti nel canone di € 198.007,70 .

L’Amministrazione comunale ha valutato positivamente il project financing proposto da ANTAS ad ottobre 2019, su cui si è lavorato anche attraverso il parere di consulenti esterni in merito alle impostazioni progettuali oltre che gli investimenti in termini di efficientamento energetico degli impianti, sia in termini prestazionali che di risparmio economico e riduzione delle emissioni.

“Con la delibera di Giunta approvata giovedì 7 ottobre abbiamo approvato il progetto e dichiarato di pubblico interesse; ora sarà trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza che si occuperà della pubblicazione del bando di gara d’appalto” spiega la sindaca Claudia Ferrari “Si tratta di un passo avanti anche nel percorso relativo agli obiettivi che ci stiamo ponendo nella realizzazione del PAESC (Patto dei Sindaci) per quanto concerne la diminuzione delle emissioni e l’attenzione all’impatto ambientale del patrimonio pubblico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030”.

Gli interventi riguarderanno tutto il patrimonio comunale, dal municipio, alle scuole, fino alla palestra, alla scuola dell’infanzia, il centro polifunzionale Umberto I e l’ambulatorio medico.

“Gli interventi più sostanziali riguarderanno ancora una volta le scuole, con particolare attenzione al plesso di via Moia con la sostituzione delle componenti vetuste degli impianti, e per quanto concerne la scuola secondaria sarà realizzata una divisione degli impianti tra scuola e biblioteca, attualmente uniti con un grande dispendio di consumi ed energia” sottolinea la sindaca.

Il bando di gara d’appalto in questione è immediatamente successivo al bando di gara per l’efficientamento completo dell’illuminazione pubblica, sempre in capo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia.