Elezioni a Cadeo, Eufrasia Grazia Longo

Eufrasia Longo Grazia, 45 anni – Lista Rinnoviamo Cadeo

Precedenti esperienze amministrative: consigliere di minoranza uscente del Comune di Cadeo

Ultimo libro letto: La risposta è nelle stelle di Nicholas Sparks.

Il mestiere di sindaco non è facile e spesso poco considerato, che cosa l’ha spinta a candidarsi?

La voglia di provare a cambiare il mio paese partendo dall’ascolto dei bisogni, dalle esigenze e dalle aspettative dei cittadini.

Qual è il progetto a cui tiene di più e che vorrebbe realizzare nei prossimi 5 anni?

Riorganizzazione e ripensamento degli spazi verdi, nonché attenta pianificazione di interventi a tutela delle strade, del verde e degli arredi urbani.

L’esperienza del covid cosa deve far cambiare nelle amministrazioni locali?

Sicuramente l’esperienza Covid ha avuto, e tutt’ora sta avendo, conseguenze anche sulla vita amministrativa: bisogna ripensare ad una rapporto ente – cittadino che sia più facile ed accessibile a tutti.

Favorevole al vaccino obbligatorio o al green pass obbligatorio?

Io sono per il rispetto dell’altro e per il principio che la tua libertà finisce dove inizia la mia: a volte sarebbe sufficiente il buon senso e non far diventare tutto un inutile pretesto.