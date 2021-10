Elisa Tonelli a un passo dalla top ten: in Campania si chiude il 2021 del VO2 Team Pink

Si chiude con un undicesimo posto nella seconda frazione al Giro di Campania il 2021 in sella del VO2 Team Pink, sodalizio piacentino di ciclismo in gara nello scorso week end nella manifestazione per Donne Open. A sfiorare la top ten, la trentina Elisa Tonelli, una delle tre “panterine” in gara insieme ad Aurora Mantovani e ad Alice Capasso.

“La cronometro del sabato – tira le somme il direttore sportivo Stefano Peiretti – non era molto adatta alle nostre caratteristiche per lunghezza e pendenze molto aspre su una salita iconica dell’Italia come il Vesuvio. La prova in linea di domenica, oltre al chilometraggio importante, ha visto un forte vento contrario nella fase iniziale, poi è partita una fuga a quattro dove purtroppo non siamo riusciti a entrare. Nel finale, comunque, Elisa Tonelli è stata brava a cogliere un buon undicesimo posto. Il Giro di Campania era la nostra ultima gara del 2021 noi e colgo l’occasione per ringraziare tutte le ragazze che hanno corso con noi quest’anno, riponendo impegno e fiducia, oltre a tutto lo staff che ha lavorato con me: dal ds Vittorio Affaticati ai meccanici Alberto Peiretti e Andrea Massari, senza dimenticare Riccardo Barale, una figura essenziale che il prossimo anno ci mancherà. Inoltre, un grazie al presidente Gian Luca Andrina, al team manager Stefano Solari e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto”.

Nella foto Ossola, il VO2 Team Pink al Giro di Campania: da sinistra Elisa Tonelli, Alice Capasso e Aurora Mantovani