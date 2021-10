Esce di strada e l’auto si ribalta, grave un uomo

Grave incidente poco prima delle 7 di domenica 10 ottobre lungo la strada tra Viustino e Ronco. Una Dacia, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, è uscita di strada e si è cappottata nel campo.

In soccorso delle due persone all’interno dell’abitacolo una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza e i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’auto infermieristica del 118. Dopo le prime cure sul posto, uno dei due uomini è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Piacenza a seguito dei gravi traumi riportati.

IN AGGIORNAMENTO