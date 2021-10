Esordio casalingo per Fumara MioVolley: contro Esperia per rialzare la testa

Prima casalinga per il Fumara MioVolley che sabato 23 ottobre a partire dalle 20:30, al Palazzetto di Gossolengo, si appresta ad affrontare le cremonesi dell’Esperia, formazione che ha chiuso la sfida di apertura della stagione battendo 3-1 in trasferta le reggiane del Tirabassi&Vezzali. Tralasciando un allenamento congiunto, due i precedenti ufficiali tra le squadre, entrambi nella serie B2 2017/18 conclusi con le vittorie dell’allora Busa Trasporti Gossolengo.

La squadra di coach Codeluppi deve lasciarsi alle spalle la netta sconfitta per 3-0 patita domenica scorsa con la Pallavolo Montale, una formazione che ha dimostrato un valore assoluto ma che comunque ha spinto Scarabelli e compagne ad una riflessione sulla gara. «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto tosta sulla carta – commenta capitan Scarabelli – Montale ha dimostrato buone individualità, fisicità ma anche bel gioco di squadra e ordine: noi non siamo partite con il piede giusto, facendo tanti errori anche con delle banalità. Con squadre di livello medio è possibile concedersi qualche sbavatura, ma con una squadra come Montale non sono concesse e raramente abbiamo portato il gioco nella nostra direzione». Per la capitana della formazione biancoblu la ricetta è piuttosto semplice e si basa sull’impegno e sul lavoro in palestra, elementi che hanno visto un crescendo negli ultimi giorni. «Abbiamo la consapevolezza che per poter dire la nostra serve molto più continuità nella fase di battuta e di secondi tocchi sulla quale stiamo lavorando tantissimo; anche la correlazione muro-difesa può fare davvero la differenza – conclude Scarabelli -. In queste ultime settimane si sono viste belle cose, chiaro che per arrivare alla costanza che manca serve ancora tanto lavoro».

PRENOTAZIONE BIGLIETTI E STREAMING – Stante l’attuale normativa vigente, l’accesso al Palazzetto dello Sport di Gossolengo è limitato al 60% della capienza con obbligo di Green Pass in corso di validità ed utilizzo mascherina all’interno della struttura. Per la partita Fumara MioVolley-Esperia Cremona in programma sabato 23 ottobre alle 20:30 è possibile prenotare il proprio posto in tribuna inviando una mail all’indirizzo polisportivagosso-lengo@gmail.com comprensiva di nominativo di tutte le persone che entreranno e un numero di cellulare di riferimento. All’ingresso del Palazzetto sarà effettuato controllo del Green Pass e misurazione temperatura. Verranno assegnati biglietti con indicativo numerico della postazione in tribuna fino ad esaurimento della disponibilità. Le iscrizioni si chiuderanno ad esaurimento posti oppure il sabato alle 12. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Consorzio MioVolley a partire dalle 20:25.

COSTO BIGLIETTI – 7 euro biglietto Intero; 5 euro Ridotto (14-18 anni); Ingresso gratuito Under 14 e tesserati MioVolley.