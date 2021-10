Esordio da dimenticare per la Bakery, sconfitta a Milano nel finale (71-67)

Disastro Bakery, partita rovinata a pochi minuti dalla fine, 2 punti buttati via.

Si apre ufficialmente quest’oggi il campionato di serie A2 Lnp Old Wild West 2021/22; dopo le gare affrontate in pre campionato, è tempo di regular season per la Bakery che nella prima giornata sfida l’Urania Milano.

I biancorossi si trovano davanti una compagine rodata, che ha saputo apportare alcuni innesti di valore durante l’estate e si presenta al via con un roster assolutamente competitivo.

Coach Campanella si affida a Bonacini, Raivio, Lucarelli, Chinellato e Morse mentre Villa risponde con Bossi, Cipolla, Walley, Paci e Thomas.

Parte fortissimo la squadra di casa con un parziale di 11-3, cogliendo impreparata la Bakery e costringendo coach Campanella a chiamare timeout dopo solo 4 minuti di gioco.

Le parole del coach sortiscono l’effetto sperato: movimento di potenza da parte di Morse e tripla dall’angolo per Bonacini ed in men che non si dica il tabellone segna 13-8.

E’ ancora il lungo americano a fare la voce grossa nel pitturato, costringendo il lungo di casa Paci al secondo fallo e al cambio da parte di coach Villa; sempre Morse trasforma dalla lunetta entrambi i liberi tentati e e pochi istanti dopo aggiunge altri 2 punti al suo score personale, già 7 i punti per lui, portando il punteggio sul 20-15, con 2:13 da giocare.

Entra Perin per Raivio e grazie a un bel pick’n roll tra il playmaker piacentino e l’inarrestabile Anthony Morse la Bakery trova altri 2 punti nel pitturato, portandosi a sole 3 lunghezze di distanza dai padroni di casa.

Si prende la scena anche Michael Sacchettini: transizione difensiva su Montano che viene accompagnato al ferro e cancellato, spedendo la palla fuori dal campo. Nell’ultimo minuto del primo quarto si concretizza il sorpasso Bakery grazie un arresto e tiro dall’area di Raivio e un tap-in vincente da parte di un positivo Lucarelli; primo quarto concluso sul 20-21.

E’ il play di casa Stefano Bossi ad inaugurare il secondo quarto, con la prima tripla vincente della sua partita alla quale risponde Sacchettini con un facile appoggio al ferro. E’ ancora il lungo piacentino a fare la voce grossa in area: rimbalzo offensivo e due punti a referto per lui. Ad una bella penetrazione dell’americano di casa Walley risponde ovviamente Morse, bloccando il punteggio sul 27 pari con 7’ ancora da giocare. Ci pensa capitan Perin a riportare avanti i biancorossi con una tripla fulminea dall’angolo sinistro del campo ma il vantaggio dura pochi istanti: Piunti e Montano ribaltano il punteggio fino al 31-30.

La prima di campionato fa subito capire l’intensità che si troverà nel corso del campionato di A2 Lnp Old Wild West. Si fa vedere anche il giovane Czumbel con una bella palla rubata e conseguente assist per l’appoggio facile di Perin. L’ultimo minuto è a marchio biancorosso: bomba di Perin (già 8 punti personali) e arresto e tiro di Raivio che lanciano la Bakery fino al 38-43.

Si parte con il terzo quarto di gioco in cui i due coach ripropongono gli stessi starting five. A smuovere il tabellone per prima è Piacenza, con bel backdoor di Raivio su assist di Morse; è ancora l’ex di turno a muovere la retina: 38-47 Bakery e massimo vantaggio.

Un grande problema per i biancorossi è rappresentato dal lungo Paci che sigla un bel canestro in avvitamento e 2 tiri liberi. Morse non ci sta e replica con un contro parziale di 4-0, ristabilendo il massimo vantaggio sul 42-51 trascorsi 3 minuti. Una penetrazione di potenza da parte di Raivio e la trasformazione di due liberi per Morse portano la Bakery a 55 punti segnati, contro i 44 dell’Urania; Per l’Urania smuove la retina Piunti, che nonostante i 4 falli personali non ha diminuito la sua intensità sotto le plance. Sull’asse Piunti-Paci si conclude il terzo quarto, sul punteggio di 50-62.

Una sconfitta inaccettabile , un ultimo quarto non giocato che non onora lo spirito Bakery

La palla non gira, i biancorossi non riescono a trovare la via del canestro e devono assistere impotenti alla rimonta dell’Urania che con giocate esperte dei suoi leader Montano e Piunti in men che non si dica si trova a sole tre lunghezze dai biancorossi, che sembrano aver perso completamente lucidità e gioco di squadra.

Coach Campanella prova a fermare il momento positivo dei Milanesi con un timeout ma a non riesce a ribaltare il rovinoso ultimo quarto dei suoi. L’inerzia ora è tutta a favore della compagine di casa.

Il pareggio viene siglato da una transizione offensiva conclusa dal quindicesimo punto di Paci al quale fa seguito capitan Piunti grazie ad un pregevole canestro da 2 punti.

L’ultima frazione di gioco è da film horror per i biancorossi che non riescono a riportare la partita sui binari desiderati e si devono arrendere ad una grintosa Urania che vince 71-67.

Grande rabbia e rammarico per i piacentini che hanno toccato anche le 16 lunghezze di vantaggio ma che hanno rovinato una vittoria già in cassaforte; complice una totale mancanza di lucidità in fase offensiva e poca presenza sotto le plance in fase difensiva.

I Biancorossi dovranno resettare il parziale di 21-5 subito nell’ultimo quarto, per farsi trovare pronti in vista dell’esordio casalingo che si terrà Domenica 10 Ottobre alle ore 18 contro Orzinuovi.

BAKERY PIACENZA: Bonacini 7, Lucarelli 5, Raivio 14, Morse 17, Sacchettini 13, Chinellato 3, Czumbel, Perin 8, Donzelli ne, El Agbani ne, Ringressi ne.

Allenatore: Federico Campanella

URANIA MILANO: Walley 6, Piunti 17, Bossi 3, Valsecchi, Gravaghi, Cipolla 4, Montano 11, Paci 17, Pesenato 4, Abega, Thomas 9, Cavaliero.

Allenatore: Davide Villa

Parziali: 20-21, 38-43; 50-62, 71-67.