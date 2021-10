Famiglia Piasinteina, al via un ciclo di incontri culturali: prima ospite Giusy Cafari Panico

Inizia giovedì 4 novembre, nella nuova sede della Famiglia Piasinteina in Via X Giugno, 3, la serie di incontri di carattere ricreativo-culturale nell’ambito del progetto “Conversazione al Caminetto”.

Il primo appuntamento, con inizio alle ore 16.30, aperto a tutti, con ingresso libero, nel rispetto della normativa vigente anti-Covid, avrà come ospite centrale la poetessa e scrittrice Giusy Cafari Panico. Interverranno Fabrizio Solenghi, Bianca Rapaccioli e Mario Schiavi con la lettura di alcuni testi in lingua e in vernacolo. Fausto Frontini condurrà la conversazione con la poetessa, che presenterà la sua ultima opera “Poesie della luce e dell’ombra”, un viaggio attraverso 55 giorni di lockdown, accompagnato da riflessioni nate dalle meditazioni durante la clausura pandemica: un viaggio dentro di noi, donne e uomini del Terzo Millennio, così forti e potenti e così fragili allo stesso tempo. Troveremo una città con le strade deserte e silenziose, i medici e infermieri in prima linea, le sirene che squarciano il silenzio delle stanze ovattate nelle nostre case, dove cresce la rabbia e l’angoscia che c’è dentro di noi; una città che vive i giorni più bui dell’isolamento, “umile e laboriosa/la mia città pagò/ il prezzo più alto/all’asta del morbo”. Quando tutto sembra soccombere, riprende la voglia di evadere, di liberarsi e rivolgendosi ai suoi libri: “Fratelli libri, quiete presenze, compagni di cella/in questo frammento di storia/portatemi lontano”. Infine la speranza nell’uomo che, come il sole che sembra morire ogni giorno, ritorna a trionfare ancora. Un libro non solo di poesie, ma di riflessioni, di speranze, illustrato da bellissime immagini del fumettista piacentino Giovanni Freghieri, papà di Dylan Dog.

“Questo incontro – spiegano gli organizzatori dell’evento -, seguito da altri tre con frequenza settimanale, è stato pensato per creare un momento di conciliazione e di condivisione, nel ricordo di tante difficoltà relazionali e di intense emozioni, durante un periodo, che ha messo a dura prova la sopravvivenza dell’Associazionismo in genere. Occorre ridare vigore all’opera benefica e ristoratrice della socializzazione, con prove di ricomposizione, lasciandosi alle spalle titubanze e preoccupazioni, per tornare a “vivere”. Ecco perché contiamo su di una ampia partecipazione”. (nota stampa Famiglia Piasinteina)