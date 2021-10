Festa al “Respighi” per il neo campione del mondo Bozzini

Anche l’assessore allo Sport del Comune di Piacenza Stefano Cavalli ha voluto essere presente nei giorni scorsi, unitamente al delegato provinciale Coni Robert Gionelli, al momento di festa che docenti e studenti del liceo scientifico Respighi hanno voluto organizzare per accogliere Alessandro Bozzini, neo campione del mondo di pattinaggio artistico a rotelle in coppia con Alice Piazzi.

“E’ stato molto emozionante – sottolinea Cavalli – condividere questa occasione di incontro per esprimere personalmente le congratulazioni a questo giovane campione che ci ha regalato, in una stagione sportiva entusiasmante, l’orgoglio di un duplice titolo internazionale, dapprima con la medaglia d’oro conquistata agli Europei di Riccione, quindi ai vertici del podio mondiale di categoria in Paraguay”. Accanto ai rappresentanti delle istituzioni, dalla dirigente Elisabetta Ghiretti a Vincenzo Zani dell’Ufficio Scolastico Provinciale e Ippolito Negri, presidente dell’associazione “Amici del Respighi”, l’assessore rimarca “la spontaneità e il coinvolgimento dei ragazzi nell’esprimere la loro ammirazione per Alessandro, che ha avuto bellissime parole di riconoscenza per la sua partner agonistica e per le sue allenatrici, Stella Giarola e Mariarita Zenobi”.