Fiera Anuga, a Colonia vetrina internazionale per i salumi Dop piacentini

Grande attesa in vista dell’apertura della manifestazione fieristica che a Colonia detta i trend del settore food & beverage.

Dal 9 al 13 ottobre Anuga accoglierà espositori provenienti da tutto il mondo, che presenteranno i loro prodotti d’eccellenza all’interno della rassegna strutturata in dieci saloni, distinti per specifico settore. In questo contesto di respiro internazionale, si riconferma la presenza di “Europe, open air taste museum”, il progetto europeo promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e cofinanziato dall’Unione Europea, volto alla promozione e valorizzazione delle produzioni a marchio DOP della Salumeria Piacentina. Una partecipazione che già nella scorsa edizione del 2019 aveva registrato grande successo e che quest’anno viene riproposta con uno stand di grande impatto interamente dedicato a Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP e Salame Piacentino DOP.

L’obiettivo è quello di “raccontare storia e tradizioni di una produzione di qualità certificata, che incorona la città di Piacenza come unica provincia europea ad avere riconosciuti tre prodotti DOP nel settore della salumeria”. Da sempre attivo nelle attività di promozione e tutela dei Salumi Piacentini DOP, il Consorzio si rivolgerà al pubblico di visitatori internazionali, presentando i prodotti attraverso una serie di appuntamenti e degustazioni in stand “per trasmettere i valori di una produzione di qualità certificata, in grado di esprimere l’unicità di un territorio e delle sue antiche tradizioni”.

Ad animare lo spazio espositivo dedicato alle tre DOP Piacentine un ospite d’eccezione, che da sempre affianca il Consorzio nel corso di eventi e appuntamenti di degustazione guidata: Daniele Reponi, docente dell’Accademia del Panino Italiano, che ama definirsi un po’ oste e un po’ salumiere, proporrà le sue inedite creazioni, esaltando le caratteristiche peculiari dei salumi piacentini, in abbinamento a prodotti tipici del territorio. Un’intensa attività istituzionale all’interno dello stand sarà svolta dai rappresentanti del Consorzio presenti in fiera, per coinvolgere il pubblico e accompagnarlo sapientemente nei valori di una produzione di indiscussa qualità.

“Siamo orgogliosi di prendere nuovamente parte alla manifestazione che più in assoluto rappresenta le ultime tendenze del Food & Beverage a livello internazionale – le parole del direttore del Consorzio Roberto Belli -. Grazie al progetto europeo che abbiamo avviato nel 2019, la nostra piccola realtà consortile ha la grande opportunità di affacciarsi a panorami di eccellenza e confermare il prestigio e la qualità certificata dei nostri prodotti a marchio DOP. Presentare i nostri salumi e trasmetterne le caratteristiche uniche è da sempre per noi motivo di grande orgoglio e motore per una continua crescita”. Le tre DOP Piacentine saranno presenti al Padiglione 5.2 – Stand D-046.