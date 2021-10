Fiorenzuola capitale dei fumetti con Florentia Comics. Il 9 ottobre sfilata e contest per cosplayer

Spazio alla fantasia, alla voglia di sognare a occhi aperti e alla magia: organizzato dall’Associazione Vetrine in Centro e con il patrocinio dell’amministrazione comunale sabato 9 ottobre torna a Fiorenzuola d’Arda “Florentia Comics”, l’evento dedicato al mondo dello steampunk, dei manga, del fenomeno cosplay e di tutto ciò che ruota attorno all’universo dei fumetti e dell’immaginazione.

L’edizione 2021, la terza di un appuntamento che sta richiamando appassionati da ogni parte d’Italia, si arricchisce di una novità assoluta: il “Cosplay Moving Contest”. Si tratta di un concorso che vedrà piazze e vie di Fiorenzuola come palcoscenico, il voto di una giuria celata fra la folla e premi per i migliori costumi dei cosplayers ispirati ad anime, cartoons, libri, comics, fantasy, art book fan art, film, fumetti, giochi di ruolo, personaggi steampunk, manga, pubblicità, telefilm, videogames e quant’altro sappia aprire lo sguardo su altri mondi meravigliosi. Al momento dell’iscrizione gli organizzatori assegneranno e consegneranno ai concorrenti un numero da tenere ben esposto e scatteranno due fotografie che saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata alla giornata, dando quindi la possibilità di incrementare il proprio punteggio grazie ai “Mi piace” raccolti dalle immagini postate.

Un’ulteriore novità, quindi, che si affianca a un programma ormai rodato e apprezzato dal pubblico con l’apertura alle 10 degli spazi espositivi (anche quest’anno saranno presenti stand di oggettistica, artigianato, gadget, quadri, libri e fumetti a tema) seguita, alle 10.30, dall’inaugurazione ufficiale in piazza dei Caduti. Alle 11 prenderà il via la sfilata di Cosplayer e Steampunk con partenza da piazza dei Caduti fino a piazza Fratelli Molinari, uno spettacolo imperdibile per gli appassionati che si ripeterà (questa volta con partenza da piazza Fratelli Molinari) alle 16. Ritorna anche il contest fotografico (per il quale le iscrizioni apriranno alle 10 in piazza Fratelli Molinari), un’occasione per immortalare i momenti più significativi della giornata e portarsi a casa uno dei premi messi in palio dalle attività commerciali di Fiorenzuola e dai numerosi sponsor della manifestazione. Il suo regolamento prevede la partecipazione con un numero di scatti non inferiore a cinque e non superiore a dieci sia in bianco e nero che a colori, con immagine rigorosamente inedite e scattate esclusivamente durante il giorno dell’evento. Due le categorie previste: quella dei “Ritratti” è incentrata su cosplayer, personaggi Steampunk e artisti presenti alla giornata mentre “Il Personaggio e l’evento” punta invece alla promozione del centro storico di Fiorenzuola con istantanee che sappiano valorizzare il contesto in cui la kermesse ha luogo.

A fare da cornice a Florentia Comics ci saranno vari appuntamenti: le visite guidate al Teatro Verdi e a Palazzo Lucca, il giro in trenino per i più piccoli lungo le vie della città, lo stand delle caldarroste organizzato dalla Pro Loco in piazza Fratelli Molinari, truccabimbi e gonfiabili, balli country, bancarelle, momenti musicali, mostre, incontri con scrittori e disegnatori di fumetti e tanti altri ospiti. Tutte le informazioni relative all’evento (dal programma completo alle modalità e alle regole per accreditarsi e partecipare ai contest, dall’elenco dei punti di ristoro previsti presso bar, ristoranti e pizzerie convenzionati fino alla mappa dei parcheggi cittadini) si possono consultare sul sito www.florentiacomics.it.