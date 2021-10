Fiorenzuola, dal 4 al 10 ottobre porte aperte alla scuola di musica

Lezioni di musica “aperte” a Fiorenzuola, dal 4 al 10 ottobre. La “Scuola di musica di Fiorenzuola” gestita dall’associazione “Orchestra Amadeus” nella sede di via San Fiorenzo, apre infatti le porte al pubblico per un’intera settimana attraverso l’“Open Week” della scuola, iniziativa allestita per dare a tutti la possibilità di visitare la sede, provare a suonare o a cantare, parlare con gli insegnanti e avere informazioni sui corsi.

Nel rispetto della normativa anti-covid19 e per evitare assembramenti, durante la settimana della “scuola aperta” si potrà accedere su appuntamento, telefonando alla segreteria della scuola (340 7913625) per prenotare la propria visita e l’incontro con il docente del corso prescelto. Come ogni anno, la scuola offrirà la docenza di molteplici corsi per bambini, ragazzi e adulti: arpa classica e celtica, basso elettrico, batteria, canto lirico, canto moderno, chitarra acustica, chitarra d’accompagnamento, chitarra classica, chitarra elettrica, clarinetto, contrabbasso, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, saxofono, tastiera elettronica, violino e violoncello. E poi la musica propedeutica per bambini dai 3 ai 6 anni e il corso di perfezionamento in chitarra jazz, swing, blues e manouche tenuto dal celebre chitarrista Carmelo Tartamella.

La segreteria e tutti gli insegnanti della scuola, che anche per il corrente anno scolastico ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione Emilia Romagna come ente specializzato per l’insegnamento della musica, saranno a disposizione per domande, prove libere e approfondimenti. (nota stampa)