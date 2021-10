Fiorenzuola in campo al Pavesi contro la Pergolettese DIRETTA

SERIE C – 10^ GIORNATA

FIORENZUOLA – PERGOLETTESE 1-1



(28′ Zennaro, 37′ Oneto)

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

61 – Vitalucci, appena entrato, si invola sulla destra e calcia in diagonale: palla abbondamente a lato

54′ – Scardina arriva sul secondo palo su un traversone dalla destra, conclusione respinta in corner

50′ – Villa spaventa il Fiorenzuola: il suo tiro-cross dalla sinistra, deviato, sfiora il palo con Battaiola battuto

Via alla ripresa

Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo: Fiorenzuola – Pergolettese 1-1, a Zennaro risponde Oneto

37′ – Pareggio Fiorenzuola: scambio al limite dell’area, che favorisce Oneto: girata e grande conclusione che batte Galeotti sul primo palo

28′ – Pergolettese in vantaggio: calcio d’angolo battuto in direzione di Zennaro, che da fuori area fa partire una strana conclusione che rimbalza e batte Battaiola

25′ – Fiorenzuola pericoloso in due occasioni, prima con una girata di Currarino, a lato, poi con una conclusione di Bruschi deviata in corner da un difensore

18′ – Pergolettese vicina al vantaggio: errore di Battaiola in uscita che spiana la strada a Scardina, ma l’attaccante, da posizione molto defilata viene recuperato e chiuso dall’estremo difensore di casa

10′ – Ritmi discreti in avvio, ma ancora nessuna occasione

Via alla sfida al Pavesi, palla al Fiorenzuola

Formazioni

Fiorenzuola: Battaiola, Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri, Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi. A disposizione: Burigana, Olivera, Zaccariello, Maffei, Stronati, Esposito, Molinaro, Giani, Palmieri, Danovaro, Varoli, Otrento Godano. Allenatore: Tabbiani

Pergolettese: Galeotti, Alari, Lambrughi, Vilanova, Villa, Zennaro, Arini, Varas, Bariti, Zennaro, Scardina. A disposizione: Soncin, Meddah, Cancello, Vitalucci, Faini, Morello, Perseu, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca. Allenatore: Lucchini

Scontro diretto per il Fiorenzuola, che mercoledì ospita al “Pavesi” la Pergolettese nel turno infrasettimanale di campionato ( fischio d’inizio alle 18, aggiornamenti su PiacenzaSera.it ).

Le due squadre sono appaiate ad otto punti in classifica: i rossoneri sono reduci da due ko consecutivi di misura, l’ultimo domenica sul campo della Triestina, gli ospiti arrivano invece dal successo interno sull’Albinoleffe. “Veniamo da una brutta partita – le parole di mister Luca Tabbiani alla vigilia -, nel senso che non siamo siamo stati propositivi, aggressivi e coraggiosi come dobbiamo essere; siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di questa spensieratezza e di provare sempre ottenere il massimo da ogni partita. Domenica in questo siamo un po’ mancati, può succedere, ne abbiamo parlato i ragazzi ne sono consapevoli e sono sicuro che affronteranno la gara nel modo giusto”.

“Qualcosa cambieremo, noi andiamo sempre alla ricerca di aggressività e corsa, e tenere alta intensità per tre partite utilizzando sempre gli stessi giocatori è praticamente impossibile. Non si tratta di turnover, ma di scegliere chi può garantire maggiore intensità per tutta la partita”.