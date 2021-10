Fiorenzuola sotto due reti a Verona DIRETTA

VIRTUS VERONA – FIORENZUOLA 2-0 (in campo) Pittarello al 24′ (r), Marchi al 38′

Finito il primo tempo con il Fiorenzuola sotto di due reti.

Al 38′ raddoppio del Verona, Pittarello piazza un diagonale che viene smorzato da un difensore, si avventa Marchi con un tap in vincente.

Pittarello si procura un rigore: calcia lui e la Virtus passa in vantaggio al 24′.

Le formazioni

VIRTUS VERONA (5-3-2): Giacomel; Daffara, Cella, Pellacani, Munaretti, Zugaro; Lonardi, Hallfredsson, Metlika; Marchi, Pittarello. A disposizione: Sibi, Mazzolo, Danieli, De Rigo, Arma, Danti, Amadio, Tronchin, Pinto, Faedo, Nalini, Zarpellon. Allenatore: Fresco

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Dimarco, Ferri, Cavalli, Zaccariello; Olivera, Palmieri, Currarino; Oneto, Mamona, Bruschi. A disposizione: Burigana, Potop, Maffei, Stronati, Esposito, Nelli, Molinaro, Giani, Fiorini, Guglieri, Varoli, Godano. Allenatore: Tabbiani

Trasferta sul campo della Virtus Verona per i ragazzi di mister Tabbiani reduci dalla confortante vittoria contro la Pergolettese al Pavesi nel turno infrasettimanale. I veneti veleggiano nelle parti medio basse della graduatoria del girone A di serie C con due punti in meno dei rossoneri, ma vengono da una vittoria conseguita col Seregno. Insomma per il Fiorenzuola sarà importante non perdere e proseguire nella serie positiva.