Fondi Pnrr e progetti locali, martedì il tavolo dello sviluppo con la Regione

E’ in programma per martedì 5 ottobre alle ore 10 e 30 in Sant’Ilario (Corso Garibaldi 17, Piacenza) l’incontro, organizzato dalla Provincia di Piacenza, finalizzato all’avvio delle attività di individuazione e messa a punto delle progettualità del territorio candidabili ad intercettare le risorse del Pnrr, una volta che saranno attivati i diversi canali di finanziamento.

All’iniziativa interverrà Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna che porterà una riflessione sul tema ‘Il Ruolo della Regione e dei territori nell’attuazione del PNRR e della programmazione europea 2021-2027’. Nell’ambito del tavolo per lo sviluppo sono stati costituiti tre gruppi di lavoro, individuati accorpando per affinità le sei missioni: (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura (missione 1) + Istruzione e ricerca (missione 4), Rivoluzione verde e transizione ecologica (missione 2) + Infrastrutture per una mobilità sostenibile (missione 3), Inclusione e coesione (missione 5) + Salute (missione 6).