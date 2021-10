Frontale all’alba a San Nicolò, furgone contro auto

Scontro frontale intorno alle 6 e 30 di domenica mattina a San Nicolò, sulla via Emilia Pavese. A scontrarsi un furgone Peugeot Boxer e una Toyota Yaris. Da una prima ricostruzione, i due mezzi stavano provenendo da direzioni opposte quando la piccola utilitaria avrebbe impattato col furgone.

Alla guida di entrambi in veicoli due ragazze, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze a seguito dello scontro: sono state soccorse dai sanitari del 118 intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto sono state trasportate al vicino pronto soccorso. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione di San Nicolò. In ausilio anche una pattuglia delle guardie ecologiche rangers, di passaggio in quel momento.