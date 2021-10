Furto a Casaliggio di Gragnano, ladri in azione con il cappellino della polizia

Furto a Casaliggio di Gragnano (Piacenza) nella tarda mattinata del 12 ottobre. La segnalazione è comparsa sul gruppo Facebook del paese.

Secondo le prime informazioni raccolte, il fatto sarebbe accaduto in località Rotus, all’ingresso della frazione proveniendo da Gragnano. In azione tre uomini, vestiti di scuro e con indosso un cappellino con la scritta ‘Polizia’. E proprio a una donna che, accortasi dell’effrazione, è intervenuta per verificare quanto stesse accadendo, avrebbero detto di essere poliziotti, per poi allontanarsi a bordo di una Renault bianca. La targa della vettura e altri dettagli sono già stati comunicati alle forze dell’ordine.