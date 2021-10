Buona la prima per la Gas Sales Bluenergy, superata Ravenna al Palabanca (3-1)

SUPERLEGA – 1^ GIORNATA ANDATA

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – CONSAR RCM RAVENNA 3-1

(25-17, 25-17, 19-25, 27-25)

IL TABELLINO

Parte il campionato della Gas Sales Bluenergy Volley, ed è subito un derby contro Ravenna. I biancorossi di Bernardi scendono in campo al Palabanca nel match che apre il programma domenicale (ore 15.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it): i padroni di casa, reduci dalla sesta piazza dello scorso campionato e dal buon percorso ai Play Off 5° Posto, vogliono rinfrescare la tradizione favorevole con il sestetto romagnolo, battuto 4 volte in 5 incroci. Ravennati decimi nella stagione regolare con una coda dignitosa ai Play Off 5° posto. La Consar ha allestito la squadra puntando sul ritorno in Italia di coach Emanuele Zanini, di nuovo nel Belpaese dopo il biennio in Polonia e Croazia. Ex della gara Cester e Recine (14 punti ai 1000 in Regular Season). Sul fronte opposto, Holt è vicino ai 2000 punti in carriera.

Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “La prima di campionato è sempre una delle partite più difficili dell’anno perché ci sono tante emozioni che entrano in campo ed è sempre un’incognita. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, e contro Ravenna cercheremo di dare subito la nostra impronta al gioco sperando di dimostrare sin da subito quanto valiamo, senza aver paura di farci sopraffare dalle nostre emozioni, che per me sono doppie: inizio da dove ho finito! Sarà strano giocare contro Ravenna che è stata per due anni la mia squadra, ma sarà anche bello poter rivedere tutti”.

Alex Erati (Consar RCM Ravenna): “Finalmente siamo arrivati al momento del via al campionato, per il quale stiamo lavorando da ormai due mesi e quindi non vediamo l’ora di iniziare. E anche per me è una vigilia molto particolare: ho finalmente la possibilità di giocare nel massimo campionato italiano e sto attendendo questo momento con grande emozione e tensione positiva. Ci attende subito una partita molto difficile contro una squadra ben attrezzata: questo è il terzo anno di Piacenza in SuperLega e ogni anno che passa cresce sempre di più di livello: ha preso giocatori importanti, nomi conosciuti. Per noi sarà un match ostico ma giocheremo con serenità ed entusiasmo cercando di mettere in pratica il lavoro fatto fin qui e quelle situazioni specifiche che stiamo provando in allenamento”.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Consar RCM Ravenna

PRECEDENTI: 5 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 1 successo Consar RCM Ravenna)

EX: Enrico Cester a Ravenna nel biennio 2013/14-2014/15, Francesco Recine a Ravenna nel biennio 2019/20-2020/21.

A CACCIA DI RECORD: Regular Season: Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 14 punti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza) Carriera: Oleg Antonov – 9 punti ai 1600, Maxwell Philip Holt – 6 punti ai 2000, 5 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nicola Candeli – 11 punti ai 400 (Consar RCM Ravenna)