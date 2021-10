Gas Sales Bluenergy ospita Ravenna, porte aperte ai tifosi: al via la prevendita dei biglietti

I biglietti per la sfida Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Consar RCM Ravenna, in programma domenica 10 ottobre alle 15:30, saranno in prevendita da venerdì 8 ottobre a partire dalle 10:30:

– on line sul circuito vivaticket.it

– presso la biglietteria del PalaBanca:

Venerdì 8 ottobre dalle 10:30 alle 19:30

Sabato 9 ottobre dalle 10:30 alle 19:30

Domenica 10 ottobre dalle 9:30 alle 12:30

Per festeggiare il ritorno dei tifosi al PalaBanca la società ha previsto per questo incontro un prezzo promozionale, uguale per tutti i settori:

€ 15,00 per l’intero

€ 10,00 per il ridotto (under16 – over70).

I biglietti saranno nominativi e con posto assegnato. La Società ha disposto tutte le misure di sicurezza a tutela del pubblico partecipante: all’ingresso verranno effettuati i controlli dei green pass ed è fatto obbligo indossare la mascherina. Gli spettatori sono gentilmente invitati a utilizzare il tunnel sanificatore e il gel mani disponibili all’ingresso.

Per evitare assembramenti gli ingressi saranno così regolati:

1. 14:15 – 14:45 Lupi Biancorossi (Foyer1), Curva Bovo e Tribuna Po (Foyer2)

2. 14:45 – 15:30 Tribuna Farnese (Foyer1), Tribuna Gotico (Foyer2)