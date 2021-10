Gas Sales Bluenergy sfida i campioni di Civitanova dell’ex Simon (in campo alle 15,30)

CUCINA LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-0 (in campo alle 15,30)

DIRETTA

Dopo il positivo esordio contro Ravenna, trasferta decisamente complicata per la Gas Sales Bluenergy che scende in campo domenica (ore 15.30) contro la Cucine Lube Civitanova regina d’Italia.

Anche i padroni di casa, che nel weekend non recupereranno Yant, sono partiti con il piede giusto violando la Kioene Arene di Padova 3-0 e facendo sembrare facile una trasferta che presentava più di un’insidia. Precedenti a senso unico, con i cucinieri vittoriosi 4 volte su 4 in Regular Season. L’ex Cester torna da rivale. Simon, che giocò due stagioni a Piacenza ma con la Copra Elior, è a 14 punti dai 1700. Tra gli ospiti Recine (cresciuto nel vivaio della Lube) è a 2 punti dai 1000 in Regular Season.

Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Nel match d’esordio la squadra ha mostrato una buona attitudine e abbiamo raccolto quello che volevamo. Ora è importante la continuità tenendo presente che ospiteremo una rivale con risorse importanti come Piacenza, quasi del tutto rivoluzionata, ricca di talento e con una panchina lunga, secondo me con l’obiettivo di entrare tra le prime quattro. Ho visto alcune amichevoli della Gas Sales Bluenergy, l’organico emiliano mi ha fatto un’ottima impressione. Dovremo stare molto attenti”.

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “La vittoria di domenica contro Ravenna è stata importantissima e ha contribuito a dare fiducia al gruppo squadra. Abbiamo giocato i primi due set con grande intensità, nel terzo abbiamo abbassato la guardia lasciando così spazio agli avversari di portarsi in vantaggio. Nell’ultimo set siamo rientrati in campo con la giusta mentalità e concentrazione conquistando la vittoria. Il prossimo test sarà importante, domenica ci aspetta la Lube, giochiamo contro un gruppo che non ha bisogno di presentazioni. Civitanova, squadra Campione d’Italia in carica, ha un roster formato da esperti battitori e contro di loro sarà importante giocare una partita in cui non sono permessi errori. Per me questa è la terza stagione a Piacenza, e il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi lavorando duramente ogni giorno. Il gruppo squadra è ambizioso e ha tutte le carte in regola per disputare una buona stagione e noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Vogliamo qualificarci per la Semifinale Scudetto. Dopo un anno e mezzo di palazzetti vuoti il ritorno dei nostri tifosi al PalaBanca è stato per noi una forte emozione. Loro rappresentano una componente fondamentale per noi, sono il settimo uomo in campo. Domenica ci saranno anche i nostri Lupi a sostenerci in questa trasferta”.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Cucine Lube Civitanova, nessuno Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Enrico Cester a Civitanova dal 2015/16 al 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

Regular Season: Osmany Juantorena – 2 muri vincenti ai 200, Jiri Kovar – 4 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 2 punti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Carriera: Enrico Diamantini – 7 punti ai 900, Robertlandy Simon – 14 punti ai 1700 (Cucine Lube Civitanova); Oleg Antonov – 9 punti ai 1600, Maxwell Philip Holt – 5 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)