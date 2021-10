Giornata del medico e dell’odontoiatra, il 16 ottobre a palazzo Gotico giuramento per 46 professionisti

Sabato 16 ottobre, con inizio alle ore 16 presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli a Piacenza, si terrà l’ottava “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” con la cerimonia del giuramento professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri neo iscritti all’Ordine provinciale.

Dopo il saluto delle autorità, il programma prevede le relazioni morali del Presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza, Mauro Gandolfini, e del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Marco Zuffi, alle quali seguirà la premiazione per il traguardo dei 50 anni di laurea dei medici Enrico Bionda, Emilio Bosoni, Carlo Giarelli, Luciano Carlo Maffini, Stefano Mistura, Mario Pomare’ Montin, Mariuccia Scagnelli, Sandra Lawrie Reid Steele, Giovanni Tacchini, Francesco Tonini, Adriano Vignola. Presteranno quindi giuramento professionale 45 giovani laureati, 39 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e 6 all’Albo degli Odontoiatri.

La cerimonia, non aperta al pubblico, prevede un numero limitato di partecipanti in ottemperanza alle norme anti Covid e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ordine dei Medici di Piacenza.

Ecco i giovani professionisti che presteranno giuramento:

1. Arata Alessandro

2. Arcelli Fontana Tommaso

3. Badini Francesca

4. Bellocchio Luca

5. Bensi Camilla

6. Bolzoni Erika

7. Braghieri Gian Domenico

8. Buizza Alessandro

9. Cervetti Alberto Odontoiatra

10. Cervini Michele

11. Chen Weizhi

12. Conni Alice

13. Dagradi Stefano

14. Dall’ospedale Valeria

15. Fattorelli Umberto Odontoiatra

16. Ferrari Federica

17. Franzini Giulia

18. Iemma Enrico

19. Ivanova Snja

20. Lattanzio Valentina

21. Malvermi Luca

22. Marenghi Paolo

23. Michelotti Monica

24. Mirabile Chiara Odontoiatra

25. Nafidi Hajar

26. Nani Federico

27. Padrini Melissa

28. Pagani Marina

29. Patisso Valerio

30. Pavesi Sara

31. Ponti Laura

32. Provito Erica

33. Rasmi Sonia

34. Rasperini Anna Odontoiatra

35. Rebecchi Sara Odontoiatra

36. Restuccia Roberta

37. Roncara’ Elisabetta

38. Sanchez Sucar Ana Matilde Odontoiatra

39. Sandalo Chiara

40. Sartori Simone

41. Signaroldi Angelo

42. Tansini Angelica

43. Vegezzi Luca

44. Zambianchi Alessandro

45. Ziliani Paola