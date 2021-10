Giornata europea delle Lingue, un webinar per il “Gioia” promosso dallo Sportello Europe Direct

Si è tenuto questa mattina (6 ottobre), in correlazione alla Giornata europea delle Lingue che ricorre il 26 settembre ed è giunta alla 20° edizione, il webinar promosso dallo Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza per le classi quinte del liceo linguistico Melchiorre Gioia.

Un seminario online incentrato sulla linguistica, la cultura delle lingue europee, i diritti, la professione del linguista: temi affrontati nella sua relazione da Nicole Marinaro, ricercatrice presso la Ulster University di Belfast, chiamata ad illustrare l’influenza delle lingue sul nostro modo di pensare e la loro importanza in relazione ai diritti fondamentali dell’umanità. Un’opportunità di approfondimento rivolta agli studenti in una prospettiva, sempre più marcata, di cittadinanza europea e competenze spendibili in ambito internazionale, che ha messo in evidenza la natura delle lingue come patrimonio antico e universale alle radici dell’umanità, ma al tempo stesso in costante evoluzione. L’evento odierno è inserito tra i 1496 appuntamenti ufficiali organizzati in diversi Paesi per celebrare la ricorrenza “European Day of Languages”.

Sul sito https://edl.ecml.at/ sono disponibili informazioni, curiosità e quiz per giocare con le lingue: sono tra 6000 e 7000 gli idiomi parlati nel mondo da 7 miliardi di persone, di cui circa 225 lingue indigene – corrispondenti al 3% del totale – in Europa.