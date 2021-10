Giornata ictus, sensibilizzazione e cultura con due visite guidate gratuite

Si terranno sabato 30 ottobre, nell’ambito delle iniziative in programma per la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’ictus cerebrale, le due visite guidate gratuite organizzate dall’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza in collaborazione con l’Ausl di Piacenza, il 118 e l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale Alice. Per entrambe il ritrovo è alle ore 15 nel cortile di Palazzo Farnese.

Questi gli itinerari: il primo gruppo di visitatori, lasciato Palazzo Farnese, attraverserà le vie del centro storico accompagnato dalla guida professionista Sara Gardella che, in particolare in Piazza Duomo e Piazza Cavalli, ne illustrerà le bellezze artistiche e architettoniche; il secondo invece, con l’architetto Stella Poli a fare da guida, seguirà un percorso ideato e organizzato dall’associazione “Cammina con il cuore” alla scoperta dei giardini di tre palazzi di Piacenza solitamente chiusi al pubblico, Palazzo Caracciolo in via Borghetto 33, Casa Baroni in via San Marco 2 e il Convento Suore Buon Pastore in via Mazzini 81. Ad accogliere, in questo secondo caso, i visitatori presso i giardini saranno alcuni musicisti dell’associazione Mikrokosmos di Piacenza. Per entrambi i gruppi, l’arrivo è previsto alle ore 17 in piazza Cavalli, dove si terrà un momento istituzionale alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte e la cittadinanza potrà incontrare gli operatori sanitari dell’Ausl che distribuiranno materiale informativo sulla pericolosità e sulla prevenzione dell’ictus.