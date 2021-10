Sabato 16 e domenica 17 ottobre, nel centenario del Milite Ignoto, in tutta Italia 42 luoghi solitamente inaccessibili – appartenenti al Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate – aprono le porti ai visitatori. L’iniziativa rientra nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno, importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale, con visite in 600 luoghi in 300 città d’Italia.

A Piacenza, nella mattinata di sabato, un gruppo di persone guidato dal Gruppo FAI Giovani e la Delegazione FAI di Piacenza ha avuto l’opportunità di andare alla scoperta del Polo di Mantenimento Pesante Nord e di Palazzo Scotti da Vigoleno (sede della Prefettura), due luoghi istituzionali normalmente chiusi al pubblico. “Si tratta di un’occasione per commemorare degnamente il centenario del Milite Ignoto che ricorre quest’anno – ha commentato il Brigadier Generale Daniele Durante, comandante del Polo -, ma anche un modo per mostrare il patrimonio artistico e culturale di questo luogo che ho l’onore di dirigere”. “Per il FAI – ha aggiunto Vittoria Marzaroli, capo gruppo FAI Giovani di Piacenza – è un importante momento per poter fare conoscere alla cittadinanza un luogo normalmente inaccessibile e sconosciuto a molti, sia nelle sua funzione attuale che nella sua storia, che – nel caso del Polo di Mantenimento Pesante – ha origini cinquecentesche. Anche per noi è anniversario importante – ha spiegato -, in quanto ricorrono quest’anno i dieci anni della Giornate FAI d’Autunno, ovvero uno dei due momenti di raccolta fondi della nostra realtà, che si occupa di preservare beni artistici e paesaggistici in tutta Italia”.

GIORNATE FAI D’AUTUNNO A PIACENZA – GLI APPUNTAMENTI

Palazzo Scotti da Vigoleno – Prefettura

Via S. Giovanni 17, Piacenza (PC)

Palazzo Scotti da Vigoleno, oggi sede della Prefettura, è uno di quei luoghi che sa meravigliare, proiettando il visitatore in una dimensione quasi da romanzo. Alla semplicità e rigore della facciata, si contrappongono eleganza e ricchezza delle sale di rappresentanza, che in un alternarsi di saloni e salottini decorati in epoca barocca accompagnano l’ospite tra storie di ricevimenti ed incontri istituzionali. Visite aperte a tutti sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Polo di Mantenimento Pesante Nord

Viale Malta 30, Piacenza (PC)

Una città nella città che contiene antichi monumenti: la vastissima area del Polo di Mantenimento Pesante Nord, conosciuto dai piacentini come “Ex Arsenale”, stupisce fin dall’ingresso coi suoi ampi viali alberati, su cui prospettano edifici di archeologia industriale che contano uffici tecnici, hangar e padiglioni in cui da oltre un secolo si lavora il ferro. Un viaggio nella storia rinascimentale entrando nelle fortificazioni dell’antico castello farnesiano e visitando porta S. Antonio: evidenze di una Piacenza fortificata che le recenti trasformazioni urbane rendono altrimenti difficile immaginare. Apertura realizzata in collaborazione tra FAI e Stato Maggiore dell’Esercito in occasione del 100° Anniversario della traslazione del Milite Ignoto. Visite aperte a tutti sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

GLI APPUNTAMENTI A MONTICELLI – Il gruppo FAI di Monticelli porterà invece alla scoperta del piccolo centro della Bassa Piacentina, adagiato sulle sponde del fiume Po e fortemente caratterizzato e influenzato dalla sua natura. Un luogo in cui il paesaggio si fonde con le vicende e la devozione della popolazione locale, con la storia di antiche tradizioni e con la passione per reperti unici nel loro genere, restituiti dalle piene del Grande Fiume e riportati alla luce dai suoi periodi di secca. Sono previsti itinerari culturali aperti a tutti, a cura dei volontari FAI.

Ex bottonificio di San Nazzaro

Via A. Cattadori 53, San Nazzaro (PC)

Un esempio di archeologia industriale, attualmente di proprietà privata, che apre per la prima volta le sue porte ai visitatori per raccontare la storia dell’importante opificio monticellese, grazie ad alcune tracce, ancora evidenti, della sua vecchia destinazione d’uso e ad approfondimenti storici. Visite aperte a tutti sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Chiesa Santi Nazario e Celso

Via Centro S. Nazzaro 1, San Nazzaro (PC)

Una pregevole chiesa di campagna, costruita a ridosso dell’argine maestro, a baluardo di difesa contro le bizze del Grande Fiume. Un edificio realizzato in stile barocco di impronta gesuitica, riccamente decorato all’interno, e che custodisce preziosi arredi e paramenti sacri che saranno visibili in esclusiva per l’occasione. Visite aperte a tutti sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 9 alle 10 e dalle 14 alle 18.

Casa Museo Oscar Gandini

Via A. Cattadori 28, San Nazzaro (PC)

Una casa museo privata in cui si respira tutta la passione del collezionista del Po, Oscar Gandini, per il Grande Fiume e per tutti i reperti che esso ci restituisce, a testimonianza della lunghissima storia del nostro territorio. Un complesso di fabbricati riccamente decorato da manufatti e ornamenti, realizzati nel tempo da Gandini stesso, che custodisce l’ampissima collezione Gandini costituita da reperti, utensili e oggetti antichi. Visite aperte a tutti sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Info e prenotazioni al sito www.giornatefai.it fino ad esaurimento dei posti disponibili