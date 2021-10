Giovanni Tuzzi (Atletica Piacenza) domina al Memorial Conti: record personale sui 5000 metri

Altra grande prestazione per Giovanni Tuzzi. Il mezzofondista di punta dell’Atletica Piacenza è stato capace di compiere una grande gara anche sui 5000m su pista a Imola (BO), nel Meeting Memorial Conti, tenutosi il 6 ottobre.

Dopo i primati personali ottenuti negli 800 e 1500, anche i 5000 sono stati ritoccati dall’inesauribile corridore: grazie ad una gara solitaria, in cui il secondo classificato nella sua serie è rimasto indietro di ben 2’30”, ed al contempo molto regolare e intervallata in modo ineccepibile, Giovanni ha chiuso la sua fatica in 14’36”32. Questo tempo ha abbassato il suo vecchio record di oltre 20 secondi.

Un altro dato salta poi all’occhio se si ripercorre la sua stagione fino ad ora: tra le varie gare di 800, 1500, 3000, 5000, 10000, il portacolori biancorosso è giunto al suo decimo primato personale del 2021. Insomma, una stagione all’insegna della rinascita per l’allievo di Giuliano Fornasari, capace di trovare finalmente il bandolo della matassa di una carriera agonistica in cui non era mai riuscito ad esprimersi ai livelli che sapeva di valere: nonostante le molte insoddisfazioni, la passione e la tenacia del ragazzo lo hanno portato a migliorare già nella passata stagione, per poi consacrarsi definitivamente in questo 2021.