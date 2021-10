Gite per la terza età, prossima tappa alla scoperta del patrimonio artistico di Lodi

Martedì 9 novembre, l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone una gita culturale per la terza età a Lodi. Le uscite ‘fuori porta’, così come tutte le visite guidate, sono riservate ai residenti in città e vengono organizzate nel rispetto delle normative anti Covid. Per la partecipazione, al costo di 7 euro a persona, è necessario iscriversi. Le adesioni saranno raccolte a partire da giovedì 28 ottobre, contattando lo 0523-492724 o lo 0523-492743 dalle 8.30 alle 12.30, sino ad esaurimento dei posti consentiti dalla capienza massima dei bus turistici. Obbligatorio il possesso del Green Pass e l’uso della mascherina protettiva.

La giornata inizierà, in un percorso guidato, dalla stazione ferroviaria della città lombarda al Centro direzionale della Banca Popolare di Lodi: l’edificio, progettato dall’architetto Renzo Piano, è situato a pochi passi dal centro storico ed è stato pensato come spazio di condivisione, con uno splendido auditorium e una piazza coperta da una tensostruttura in vetro e acciaio. L’itinerario – che si concluderà con il rientro prima di pranzo – proseguirà con una passeggiata alla scoperta del patrimonio culturale lodigiano, con arrivo in piazza della Vittoria, sulla quale si affacciano il Duomo e il Palazzo Municipale. Sarà l’occasione per ammirare la maestosa Cattedrale di Santa Maria Assunta, di impianto romanico, con i meravigliosi affreschi medievali che ospita al suo interno. La mattinata terminerà con la visita al Tempio della Beata Vergine Incoronata, gioiello del Rinascimento lombardo: attraverso il tour guidato i partecipanti avranno l’opportunità di osservare le sontuose decorazioni in oro e i prestigiosi affreschi che ricoprono la cupola e le facciate dello splendido tempio civico di Lodi.