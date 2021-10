Green pass e lavoro, Ugl “Strutture non sufficienti per eseguire i tamponi”

Green pass e lavoro, Pino De Rosa segretario provinciale Ugl scrive al prefetto di Piacenza, chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto con Ausl e farmacie locali.

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di green pass per recarsi al lavoro, De Rosa sostiene che “non siano pronte, né bastevoli alla prevedibile richiesta, le strutture per consentire ai lavoratori, che ne hanno la necessità, di sottoporsi ai tamponi molecolari per avere la certificazione verde. Si tratta di un numero prevedibilmente alto e che necessiterà una ripetibilità nell’arco delle 48 o 72 ore; le strutture sul territorio dovranno essere in grado di rispondere al bisogno nel giro di poche ore e con una continuità di servizio pressoché incessante”. Secondo il sindacalista “non vi è neppure una sufficiente informazione in grado di raggiungere i lavoratori affinché questi ultimi siano in grado di sapere quali siano esattamente tutte le strutture nell’ambito del territorio della provincia di Piacenza che potranno soddisfare le proprie necessità. Non si tratta più di fruire di servizi ma di garantire un diritto fondamentale: lavorare”. Infatti i lavoratori non in possesso di green pass, sarebbero considerati “assenti ingiustificati e pertanto non retribuiti per causa non dipendente dalla propria volontà, e non si comprende a chi si dovrebbe indirizzare una legittima richiesta di risarcimento del danno”.

Ugl, ricorda il segretario provinciale, “è favorevole alla campagna vaccinale come strumento di riduzione del rischio di propagazione e contagio del virus e dei conseguenti effetti letali, e si fa promotrice, presso le istituzioni preposte, centrali e periferiche, per un’attività di sensibilizzazione e di corretta informazione sull’uso del vaccino”, allo stesso tempo però è “inaccettabile che il green pass possa creare situazioni avverse nei confronti dei lavoratori che ne fossero sprovvisti, e Ugl si impegna, pertanto, a una campagna di richiesta di tamponi gratuiti, che se non concessi, attraverso una modifica legislativa, debbano trovare soluzione a livello aziendale, attraverso un confronto tra le parti datoriali e quelle sindacali”.