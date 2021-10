Gruppo Sportivo della Polizia Locale, una Messa per ricordare le vittime della pandemia

“Un momento di raccoglimento, riflessione e vicinanza dedicato al ricordo di chi, a causa della pandemia, non è più con noi. Con un pensiero speciale rivolto a familiari, amici, ex colleghi e al caro don Paolo Camminati, che a lungo è stato al fianco del nostro Comando come punto di riferimento e sostegno spirituale”.

Così il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Piacenza sottolinea le motivazioni della messa che sabato 9 ottobre, alle 18.30, sarà officiata nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes: un appuntamento aperto ovviamente a tutti i cittadini che vorranno condividerlo, caratterizzato dalla presenza degli agenti in divisa ad assistere don Giuseppe Lusignani nella celebrazione e dall’esposizione del gagliardetto storico del Corpo di Piacenza.