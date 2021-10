I Bees davanti per quasi tutta la gara subiscono la rimonta di Desio nel finale (85-79)

Nella seconda giornata del Campionato Serie B Girone B Old Wild West i Fiorenzuola Bees cadono in trasferta contro Aurora Basket Desio. Avanti per tre quarti di match, i piacentini subiscono la rimonta dei padroni di casa: il risultato finale è 85-79.

LA CRONACA DELLA PARTITA – La forza dell’entusiasmo, il minimo denominatore comune che affianca Desio e Fiorenzuola, entrambe squadre reduci da una bella vittoria al debutto e avversarie domenica nella altrettanto bella cornice del PalaDesio per la 2ª Giornata Campionato Serie B Girone B Old Wild West.

Alibegovic spara da 3 punti, poi Rubbini inventa un cioccolatino per Ricci e fissa il +5 valdardese al 6’. 13-20.

Di Giuliomaria realizza una tripla importante per tenere a galla la squadra di Ghirelli, ma è nel pitturato che Fiorenzuola è letale nel primo quarto, trovando in Ricci e Filippini i principali attori nel 18-28 con cui finisce il primo quarto.

Nel secondo parziale Galli prima dispensa assist per la bomba di Bracci, poi lo stesso Galli si crea ed inventa la tripla per il 23-36 al 13’.

Desio opta per la zona 2-3 dopo il timeout pieno di coach Ghirelli, e riesce a trovare un parziale di 5-0 con Di Giuliomaria e Ivanaj prima che coach Galetti chiami a sua volta un timeout al 14’.

I palloni persi da parte di Fiorenzuola aumentano, arrivando ad 8 al 17’; Vangelov sfrutta il mismatch e scrive 34-40.

Cipriani inventa la tripla ad una manciata di secondi dall’intervallo, ossigeno puro per i Bees, ma sulla sirena Mazzoleni chiude i conti sul 36-43.

Nella ripresa mani fredde per entrambe le squadre nei primi minuti; Livelli fa correre Ricci in contropiede per la schiacciata.

Ivanaj riporta Desio a -5 al 24’ (43-48), ma è Ricci l’uomo in più su entrambe le metà campo per Fiorenzuola, riportando alla doppia cifra di vantaggio la squadra di coach Galetti. 45-55.

E’ ancora Ivanaj di grande cuore e classe a chiudere il terzo parziale mantenendo Desio a 2 possessi di svantaggio con la tripla dall’angolo. 52-58.

E’ mortifero il 7-0 con cui Desio inizia l’ultimo parziale portandosi per la prima volta in vantaggio. Di Giuliomaria fa allungare i padroni di casa, con i Bees che trovano la tripla di Alibegovic per il 69-62.

Fiorenzuola resta piantata sui pedali, provando ad affidare a Livelli e Filippini il tentativo di rimonta, ma Sirakov e Di Giuliomaria sono infuocati e portano Desio sul 79-70 al 37’.

Sirakov e Giarelli fanno chiudere la gara sull’85-79 per Desio, vanificando gli ultimi canestri di Galli e Filippini.

2ª Giornata Campionato Serie B Girone B Old Wild West

Aurora Basket Desio vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 85-79

(18-28; 36-43; 52-58)

Aurora Basket Desio: Ivanaj 17; Leone ne; Tamani ne; Nasini ne; Vangelov 6; Di Giuliomaria 8; Giarelli 9; Molteni 10; Gallazzi ne; Mazzoleni 10; Piarchak 2; Sirakov 23. All. Ghirelli

Fiorenzuola Bees: Galli 7; Bracci 3; Rubbini 10; Alibegovic 12; Livelli 6; Filippini 20; Avonto ne; Cipriani 3; Boriani ne; Bussolo ne; Ricci 18; Jovanovic. All. Galetti