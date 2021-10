I giovani della Gas Sales Bluenergy si impongono contro Tandres (3-0)

Vittoria 3-0 per i ragazzi della Gas Sales Bluenergy Volley che, nel campionato regionale di Serie D, hanno avuto la meglio su Tandres Parma.

Già nel primo set gli atleti guidati da Renato Barbon hanno dimostrato miglioramenti rispetto alla settimana scorsa: giocate convincenti e qualche errore di inesperienza. Il gioco, comunque, appare costantemente in mano alla squadra di casa. Nel secondo set i parmigiani sembrano non riuscire a impensierire i biancorossi neppure quando conquistano un discreto margine di vantaggio. Gli atleti locali raggiungono con grinta gli avversari e li superano con un rush finale. Terzo parziale senza storia: i piacentini partono molto bene inanellando punto su punto e non permettendo alla Tandres di recuperare. Da metà set Barbon ha così la possibilità di operare diversi cambi per dar modo di giocare anche ad alcuni atleti rimasti fino a quel momento in panchina. Gli uomini di coach Kratchmarov cercano di reagire, ma alla fine sono costretti a soccombere, lasciando l’intera posta nelle mani dei ragazzi della Gas Sales Bluenergy.

Gas Sales Bluenergy PC: Antonelli, Belfanti, Cordani, D’Angiolella, Ferrari, Hryn, Inzani, Magagnoli, Montano Jaramillo, Potenza (L), Prabhakar, Tellone (L), Zampaglione, Zlatanov. Allenatore: Renato barbon

Tandres srl PR: Aielli, Belletti G., Bocchi, Donati, Gaibazzi, Maiorano, Marani, Passani (L). Allenatore: Petre Stoykov Kratchmarov.