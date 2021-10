I Lyons a caccia della prima vittoria stagionale, al Beltrametti arrivano le Fiamme Oro

Si resta al Beltrametti per la terza giornata di Peroni TOP10 in casa Lyons, con l’obiettivo ancora puntato sulla prima vittoria stagionale ancora da conquistare. Sabato 9 ottobre alle ore 15.30 i Leoni se la vedranno con le Fiamme Oro, in una sfida tra due squadre deluse da questo inizio di stagione e pronte a darsi battaglia.

Le Fiamme Oro, reduci da una stagione al di sotto delle aspettative, in estate hanno cambiato guida tecnica, riportando al timone Pasquale Presutti, decano delle panchine nel campionato italiano e artefice della scalata al massimo campionato italiano dei cremisi a inizio decennio. Inizio di stagione complicato per le Fiamme, uscite sconfitte sia a Calvisano nella prima giornata che in casa per mano di Colorno, avendo concesso 30 punti in un primo tempo shock. Per quanto riguarda la rosa, da segnalare gli importanti arrivi estivi di Andrea Mennitti Ippolito e di Gianmarco Piva, per una mediana completamente nuova. Ritorno a casa anche per tre giocatori piacentini ex bianconeri, che militano ora nella squadra romana: i fratelli Simone e Matteo Cornelli, cresciuti nel vivaio Lyons, e il seconda linea Massimiliano Chiappini.

In casa Lyons la dura battaglia contro il Valorugby Emilia ha lasciato la sicurezza di poter lottare contro ogni avversario, e il rammarico per non essere riusciti a portare a casa un risultato storico è comunque bilanciato dall’ottima prestazione fornita e dal finale tutto cuore che ha permesso di portare a casa il punto di bonus. A raccontare le sue sensazioni sulla partita è Jacopo Salvetti, uno dei leader del gruppo di Gonzalo Garcia: “Una prestazione come questa ci voleva, avevamo bisogno di una conferma del nostro percorso di crescita ed è arrivata, anche se potevamo anche portare a casa la partita e ci siamo dovuti accontentare di un punto. Dopo il difficile esordio a Padova avevamo bisogno di una prova che ci infondesse la sicurezza di poter mettere in difficoltà ogni avversario, e sabato scorso è arrivata grazie anche a un’incredibile spinta del nostro pubblico: non ci eravamo mai resi conto di quanta differenza potesse fare, finché non abbiamo sentito il calore del tifo dagli spalti.” Salvetti ha poi analizzato la sfida contro le Fiamme Oro, spiegando quali saranno le chiavi per mettere in difficoltà i cremisi: “Una mancanza che abbiamo evidenziato in queste prime uscite è stata la continuità per tutti gli 80 minuti: non possiamo concederci momenti di rilassamento perché abbiamo di fronte squadre attrezzate per punirti, e dovremo essere sempre concentrati su ogni dettaglio per portare a casa il risultato. Abbiamo lavorato molto in particolare sulle fasi di gioco che ci sono costate la partita sabato scorso, per limare i difetti e non concedere vantaggi agli avversari.”

Appuntamento dunque per le ore 15.30 di sabato 9 ottobre, quando si sfideranno Sitav Rugby Lyons e Fiamme Oro Rugby per la terza giornata di campionato. C’è tanta attesa in casa Lyons dopo l’ottima prova contro il Valorugby, e gli uomini di Garcia sono ora chiamati a confermarsi, se non a superarsi.

Tutte le partite casalinghe di Sitav Rugby Lyons sono trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube Sitav Rugby Lyons e sulla pagina Facebook Rugby Lyons 1963.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz (vcap), Conti, Bruno; Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Salvetti; Janse van Rensburg, Cemicetti; Scarsini, Rollero, Acosta

A disp: Cocchiaro, Actis, Salerno, Lekic, Bance, Fontana, Cuminetti, Via G.