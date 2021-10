I prodotti naturali e bio dei Contadini Resistenti a Spazio4.0

I Contadini Resistenti sono un’associazione fatta da piccole aziende piacentine di agricoltori, allevatori, produttori che credono in un’agricoltura sostenibile, a misura d’uomo, che riesca a migliorare la biodiversità e a tutelare il paesaggio. Producono con metodi biologici certificati e non, naturali, ecosostenibli e rispettosi del benessere animale. Spazio4.0 è la loro base in città: qui organizzano ogni mese il Mercato della Terra (ogni ultima domenica del mese) e la distribuzione di cassette dei loro prodotti, che avviene il giovedì pomeriggio.

IL MERCATO DELLA TERRA – Ogni ultima domenica del mese (con l’eccezione di dicembre, che sarà domenica 5) sarà possibile acquistare le delizie contadine e conoscere direttamente i piccoli produttori. Cosa troverete? Verdura, frutta, prodotti da forno, formaggi vaccini, salumi, miele, formaggi di capra, yogurt, spezie, aromi, marmellate, uova, confetture, birra, vino, legumi, pasta, farine, erbe aromatiche, carni bovine e di maiale al pascolo…Il mercato si svolge la domenica mattina, con ingresso in Via Manzoni 21. Le prossime date sono domenica 24 ottobre, 28 novembre e 5 dicembre 2021 dalle 9 alle 13.

MERCATO DELLA TERRA ON THE ROAD – Il Mercato della Terra On The Road invece è il mercato “itinerante” dei Contadini Resistenti: una consegna di cassette dei prodotti a domicilio, ogni quindici giorni, in provincia di Piacenza. In città è possibile ritirare le cassette direttamente a Spazio4.0. Quando? Ogni due settimane, il giovedì pomeriggio. Le prossime date di distribuzione a Spazio4.0: giovedì 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre 2021 dalle 18.30 alle 19.30. Come funziona? Una settimana prima, il giovedì precedente alla consegna, i Contadini Resistenti pubblicano il listino dei prodotti sul sito www.contadiniresistenti.it. Per riceverlo via mail o tramite WhatsApp, scrivere a contadiniresistenti@gmail.com, oppure seguire canali social Facebook (Contadini Resistenti) e Instagram (@contadini_resistenti). E’ possibile ordinare fino a domenica alle ore 20 scrivendo una mail a contadiniresistenti@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. La spesa sarà consegnata il giovedì successivo: ai residenti in provincia sarà consegnata a domicilio dalle ore 12.30 alle 17.30 al costo di 3€; i residenti in città potranno ritirarla presso Spazio 4.0 in via Manzoni, 21 dalle ore 18.30 alle 19.30 a costo zero. E’ possibile pagare in contanti o tramite la App Satispay al momento della consegna. Ogni edizione il listino cambia.

Per info: www.contadiniresistenti.it