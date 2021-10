I salumi piacentini Dop protagonisti di “E’ sempre mezzogiorno” su Rai 1

Altra importante vetrina per i salumi Dop piacentini, che mercoledì 20 Ottobre saranno protagonisti nella trasmissione di Rai 1 “È Sempre Mezzogiorno”, condotta da Antonella Clerici. Ad annunciarlo il Consorzio Salumi Dop Piacentini.

Dalla tenuta “La Torretta“ in comune Alta Valtidone, Fabrizio Mazzoni, “maestro norcino”, dialogherà in diretta con Antonella Clerici e spiegherà le caratteristiche distintive dei salumi DOP piacentini. Il collegamento in diretta avverrà dalle ore 12. “La trasmissione – sottolinea il Consorzio – ha grande visibilità e aggiunge un importante tassello al progetto di comunicazione programmato per il corrente anno, per promuovere a livello nazionale le tre eccellenze del nostro territorio”.