Il Comune “fa le scarpe” per due anni alla polizia locale: la spesa è di 19mila euro

19mila euro per garantire per due anni scarpe, scarponcini e stivali alla poliza locale di Piacenza. Il Comune di Piacenza ha approvato l’affidamento della fornitura di calzature per il personale del Comando di Polizia Locale per le annualità 2021 e 2022, alla ditta Volta Professional di Pianoro (Bologna), attraverso la procedura negoziata tramite la piattaforma ME-PC.

La spesa complessiva è di 18mila e 956,91 euro e la fornitura è divisa in due lotti: 59 paia di scarponcini invernali, 30 paia di scarpe basse invernali e 11 di stivali, ai quali si affiancano 94 paia di scarponcini per l’estate, 30 scarpe basse estive e altre 11 paia di stivali più leggeri.