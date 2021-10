Il Fiorenzuola a caccia di punti, al Pavesi arriva il Lecco

Cinque punti in classifica e tanta voglia di rialzare la testa dopo la sconfitta di misura (2-1), nonostante l’ottima prova, sul campo della capolista Padova nell’ultimo turno infrasettimanale.

Nella settima giornata del campionato di Serie C – girone A – il Fiorenzuola di Mister Tabbiani ospita tra le mura amiche del Velodromo Pavesi il Lecco, per un’altra sfida che si preannuncia tutt’altro che agevole, considerato l’ottimo periodo di forma dei lombardi, quinti in graduatoria con 15 punti. Il calcio d’inizio sarà domenica 3 ottobre alle 14:30, in contemporanea con quello del Piacenza, impegnato sul campo della Pergolettese.