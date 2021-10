Il Fiorenzuola cerca punti importanti contro la Pergolettese

Scontro diretto per il Fiorenzuola, che mercoledì ospita al “Pavesi” la Pergolettese nel turno infrasettimanale di campionato ( fischio d’inizio alle 18, aggiornamenti su PiacenzaSera.it ).

Le due squadre sono appaiate ad otto punti in classifica: i rossoneri sono reduci da due ko consecutivi di misura, l’ultimo domenica sul campo della Triestina, gli ospiti arrivano invece dal successo interno sull’Albinoleffe. “Veniamo da una brutta partita – le parole di mister Luca Tabbiani alla vigilia -, nel senso che non siamo siamo stati propositivi, aggressivi e coraggiosi come dobbiamo essere; siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di questa spensieratezza e di provare sempre ottenere il massimo da ogni partita. Domenica in questo siamo un po’ mancati, può succedere, ne abbiamo parlato i ragazzi ne sono consapevoli e sono sicuro che affronteranno la gara nel modo giusto”.

“Qualcosa cambieremo, noi andiamo sempre alla ricerca di aggressività e corsa, e tenere alta intensità per tre partite utilizzando sempre gli stessi giocatori è praticamente impossibile. Non si tratta di turnover, ma di scegliere chi può garantire maggiore intensità per tutta la partita”.