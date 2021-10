“Il ministro Stefani è a conoscenza dell’estromissione dei disabili dal bando del verde promosso dal Comune di Piacenza?” Lo chiede Michele Giardino, consigliere del Gruppo Misto ed esponente de La Buona Destra di Piacenza, in un post su Facebook in cui commenta la partecipazione del ministro per le disabilità Erika Stefani ad un convegno a palazzo Gotico.

“Ieri la ministra per le disabilità Erika Stefani (Lega) ha pronunciato parole apprezzabili e più che condivisibili, nella sua visita a Piacenza”, scrive Giardino riferendosi in particolare al diritto al lavoro per i cittadini disabili.

“Sarà stata informata del fatto che la locale giunta, attraverso un assessore del suo stesso partito, ha approntato un bando per la gestione del verde pubblico che ha di fatto estromesso i disabili da questo ambito?” conclude il consigliere.