Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giampiero Gregori, ex arbitro. Gregori, 62 anni, era iscritto alla sezione di Piacenza dell’Associazione Italiana Arbitri, e ha militato sia in serie A che in serie B, per poi svolgere – una volta lasciato il campo – incarichi di vice commissario in commissione nazionale arbitri serie C e D, commissione arbitri interregionale e come presidente del CRA Emilia-Romagna.

Giampiero Gregori era andato in pensione pochi mesi fa, lasciando l’Ausl di Piacenza di cui è stato il direttore dell’unità operativa Acquisizione Beni e Servizi. Mentre era in vacanza in Sudamerica sono insorti problemi di salute che non gli hanno lasciato scampo.

Vasto il cordoglio suscitato dalla sua scomparsa. Sul sito dell’associazione italiana arbitri si legge: “Il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange e il Vice Duccio Baglioni, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Matteo Trefoloni, ai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, esprimono alla sua famiglia e ai colleghi della Sezione di Piacenza profondo cordoglio a nome di tutti gli arbitri italiani”.