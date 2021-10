Il Piace fa visita al Südtirol, ecco come acquistare i biglietti per il match di mercoledì

Mercoledì 20 ottobre il Piace fa visita all’Fc Südtirol, nel turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di andata del campionato di Serie C 2021/22.

La squadra locale ha attivato la prevendita dei biglietti per assistere alla gara, in programma alle 18 presso lo stadio “Druso” di Bolzano.

I tagliandi potranno essere acquistati nelle seguenti modalità:

Fino a mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 18 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude martedì 19 ottobre alle ore 19); On line al link: https://www.diyticket.it/events/Sport/5105/fc-suedtirol-piacenza o previa prenotazione al numero 06-0406 (orari: lun-ven 9-13 e 14-18), ritirati in tutti i Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) in Italia pagando in contanti.

PREZZI STADIO DRUSO DI BOLZANO

Settore 6 (curva ospiti) – 12,00 € (più diritti di prevendita) // ridotto 8,00 € (più diritti di prevendita); Settore 4B – 17,00 € (più diritti di prevendita) // ridotto 13,00 € (più diritti di prevendita).

ARRIVO A BOLZANO IN PULLMAN e AUTO (parcheggio Via Trento)

Uscita autostrada A22 Bolzano Sud; Proseguire dritto Via Torricelli, alla rotonda prendere seconda uscita Via Pacinotti; Proseguire dritto per Via Galileo Galilei (tenersi sulla sulla sinistra)

Alla rotonda prendere la terza uscita a destra, Immediatamente prima del ponte Roma seguire cartello giallo “Parcheggio tifosi ospiti” girando a destra. Arrivo parcheggio per pullman di Via Trento. Attraversare ponte pedonale fiume Talvera, prendere la pista ciclabile a destra, arrivo Stadio Druso.

ARRIVO A BOLZANO IN TRENO

Scendere stazione Bolzano-Bozen; Usciti dalla stazione svoltare a sinistra; Proseguire sempre dritto, superare ponte Druso; Subito dopo ponte Druso, prendere a sinistra la pista ciclabile e seguire indicazione per “Tribuna Ospiti”.