Pari amaro per il Piace, la Pergolettese raggiunge i biancorossi con due rigori (2-2)

PERGOLETTESE-PIACENZA 2-2

7′ Corbari 39′ Dubickas (Piace) 68′ Varas 90′ Scardina (Pergo)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti, Zennaro, Ferrara, Alari, Villa, Morello, Arini, Varas, Vitalucci, Moreo, Bariti. All: Lucchini

PIACENZA (3-5-2): Stucchi, Armini, Codromaz, Marchi, Gonzi, Corbari, De Grazia, Suljic, Giordano, Cesarini, Dubickas. All: Scazzola

LA DIRETTA

LA CRONACA

Triplice fischio dell’arbitro, Pergolettese-Piacenza finisce 2-2. Il Piace in totale controllo nel primo tempo si fa raggiungere dai padroni di casa nella ripresa, che pareggiano con due reti dal dischetto.

93′ Il Piace ci prova, ma la conclusione di Bobb finisce alto sopra la traversa

90′ La Pergolettese trova il pari sul finale: ancora un rigore per i padroni di casa, stavolta calcia Scardina che segna e sigla il 2-2.

84′ La Pergolettese spinge per trovare il pari. Un nuovo tocco di mano in area della retroguardia biancorossa scatena le proteste dei padroni di casa, ma questa volta l’arbitro non concede il penalty

75′ Ancora doppio cambio per il Piace: Bobb prende il posto di Corbari, Nava sostituisce Giordano.

68′ Tocco di mano di Corbari in area su un cross apparentemente innocuo, l’arbitro assegna il rigore per la Pergolettese. Varas trasforma dagli 11 metri. 1-2.

57′-61′ – Primi cambi anche in casa Piace: nel giro di 4 minuti, De Grazia lascia il posto a Burgio; mentre Cesarini esce per Simonetti

59′ La Pergolettese ci prova da calcio piazzato: la palla sfiora il palo e finisce sull’esterno della rete della porta difesa da Stucchi

48′ Occasione Piace: lancio di Corbari per Cesarini, palla a De Grazia che prova la conclusione vincente per il 3-0, ma Galeotti devia in angolo

46′ Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Vitalucci e Zennaro, dentro Scardina e Palermo

46′ Riprende il match al Voltini

45′ Termina il primo tempo tra Pergolettese e Piacenza. I biancorossi, padroni assoluti del campo, chiudono la prima frazione sul risultato di 0-2 grazie alle reti di Corbari e Dubickas

39′ Ancora Piace in gol: Cesarini pesca Dubickas in area che davanti al portiere non sbaglia. 2-0. Secondo centro in campionato per la punta lituana

35′ Punizione interessante in zona centrale per il Piace: il tiro di De Grazia finisce contro la barriera

7′ Piace subito in gol! Dopo una conclusione di Cesarini respinta, Corbari è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone ed insaccare la rete dell’1-0

1′ – L’arbitro fischia l’inizio del match