Il Piace lancia una raccolta fondi per lo Special Dream Team: l’iniziativa solidale al Garilli

Dal Piacenza Calcio una raccolta fondi per lo Special Dream Team Piacenza.

L’iniziativa di solidarietà andrà in scena domenica 17 ottobre, in occasione della gara di campionato dei biancorossi con la Pro Sesto. Allo Stadio Garilli, nei pressi dell’ingresso della Tribuna Ovest e del Settore Distinti/Rettilineo, saranno allestiti due punti di offerta, dove i tifosi potranno liberamente dare il loro contributo. A tutti i sostenitori che faranno una donazione sarà regalato un gadget del Piacenza Calcio. “La società – si legge in una nota del Piacenza Calcio – rivolge un sentito ringraziamento a SAIB per il suo operato e il suo sostegno ad A.S.D. Special Dream Team Piacenza, sintomo dell’attenzione da parte dell’azienda verso lo sport, i suoi valori tra i quali uno dei fondamentali è quello dell’inclusione sociale”.