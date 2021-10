Il Piacenza prova a ritrovarsi: al Garilli arriva la Juve Under 23

Procede a ritmo serrato il calendario del Piacenza, che mercoledì sera ospita al Garilli la Juventus Under 23 nel recupero dell’ottava giornata di campionato (ore 20.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

E’ un momento non semplice per i biancorossi, incagliati nei bassifondi della classifica con nove punti e una sola vittoria; dopo due ko consecutivi ci si aspettava il riscatto contro la Giana Erminio, ma la squadra di Scazzola non è riuscita ad andare oltre l’1-1 al termine di una prova tutt’altro che esaltante. Al Garilli arriva una Juve con tanti giovani di talento, reduce dall’1-1 nella sfida con la Pro Sesto sulla quale pesano due rigori falliti dai bianconeri (sette gli errori dal dischetto in dieci partite – come ha evidenziato il tecnico Lamberto Zauli).

“Ci aspetta una partita difficile, incontriamo una squadra con giovani forti, ma anche importante perchè abbiamo la possibilità di accorciare in classifica – inquadra la sfida mister Cristiano Scazzola -. Le prime 6-7 partite eravamo molto più fluidi ma non abbiamo fatto i punti che meritavamo, sicuramente per demerito nostro. Domenica ci è sfuggita la vittoria, anche in questo caso per un episodio con un gol in netto fuorigioco; dobbiamo però essere al di sopra di queste situazioni, sperando che gli episodi girino a nostro favore. Conterà però sicuramente l’atteggiamento, la volontà e la determinazione di andarci a riprendere quello che ci è mancato nell’ultimo periodo”.