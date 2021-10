L’Autorità portuale del mar ligure orientale, che comprende il porto di La Spezia e quello di Marina di Carrara, tra i nuovi soci di Piacenza Expo. Una partecipazione di 100mila euro (pari all’un per cento dell’ente fiera), destinata ad essere ufficializzata nei prossimi mesi, con l’approvazione delle rispettive assemblee dei soci, ma già in grado adesso di aprire gli orizzonti commerciali del nostro territorio. Per questo motivo Piacenza Expo e Banca di Piacenza hanno deciso di promuovere a palazzo Galli un convegno aperto alle categorie economiche locali, proprio per presentare le opportunità di crescita che questo accordo rappresenta.

Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ricorda che quella con La Spezia è una collaborazione di lungo corso, già ratificata da un protocollo nel 2015. “Oggi si fa un passo in più – sottolinea -. Il ruolo strategico della nostra logistica viene riconosciuto anche dal decreto Genova (per la ricostruzione del Ponte Morandi, ndr), che ci ha promosso a retroporto della città ligure”. Passi avanti sono stati fatti anche in ambito regionale, la nostra provincia infatti è diventata “zona di logistica semplificata dell’Emilia Romagna, collegata al porto di Ravenna. Questo è un settore sempre più competitivo: serve una logistica di altissima qualità, perché in questo modo diamo risposte non solo commerciali ma anche ambientali, migliorando i collegamenti anche grazie al progetto del polo del ferro che sta andando avanti”. Il presidente del comitato esecutivo della Banca di Piacenza, Corrado Sforza Fogliani, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, che inverte la tendenza – per il nostro territorio – di vedere trasferiti altrove non i centri decisionali, ma anche le proprie risorse.

Foto 2 di 2



Tocca poi a Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo, e a al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale-Porto di La Spezia, Mario Sommariva entrare nel merito. “Questo rapporto di collaborazione è iniziato lo scorso anno e si è consolidato strada facendo, consentendo di raggiungere un risultato importante per Piacenza Expo con ricadute molto positive per tutta la provincia – spiega Cavalli -. Siamo stati la capitale italiana dell’autotrasporto e diventati nel corso degli anni un importante centro di logistica. Piacenza Expo svolge il ruolo importante di collegamento tra tutte le realtà economiche e dopo il periodo di crisi ha ripreso la propria attività con ottimi risultati: la mostra Geofluid ha visto 10mila visitatori, il Gis che aprirà nei prossimi giorni farà numeri altrettanto positivi. Bisogna credere in questa opportunità e unire le forze: la fiera è commercio, commercio è sviluppo, e lo sviluppo è sociale”.

“Insieme a Piacenza Expo vogliamo offrire a questo territorio i servizi che un’infrastruttura come la nostra può dare: una maggiore connettività con il mondo, uno sbocco al mare che può rappresentare può nell’immediato futuro una carta vincente – commenta il presidente Sommariva -. Questa intesa non è una superfetazione nata in provetta, ma nasce da rapporti di lungo corso, come è già stato ricordato. Siamo abituati a dialogare con più regioni: siamo infatti presenti in Liguria, con il porto di La Spezia, e in Toscana, con il porto di Marina di Carrara. Il nostro valore economico è di oltre 120 milioni di euro e abbiamo sia volumi maggiori che un raggio d’azione più ampio rispetto al porto di Ravenna. Il nostro obiettivo è di fornire un carnet di servizi all’industria piacentina, per trovare le migliori soluzioni per i propri trasporti. La nostra partecipazione in Piacenza Expo è simbolica, senza fare gli elefanti in cristalleria, ma con spirito di servizio”.