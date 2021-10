Il punto di ritiro Ikea compie un anno “Utilizzato da oltre 3.500 piacentini”

Ikea celebra il punto di ritiro di Piacenza ad un anno dalla sua apertura: realizzato all’interno del Polo Logistico Le Mose, ha permesso ad oltre 3.500 piacentini di ritirare i prodotti Ikea acquistati online o in store direttamente presso il deposito della città emiliana.

“A un anno dall’apertura del nuovo touchpoint, sono sempre di più le persone che lo scelgono per ritirare i loro acquisti – dichiara Nicoletta Basile, Central Fulfilment Operation Manager Ikea -. Una modalità pensata per rispondere alle nuove abitudini di consumo e rendere IKEA ancora più accessibile e vicina al territorio”. “Tra gli oltre 55.000 prodotti ritirati – fa sapere l’azienda – spiccano le librerie Billy e le scrivanie Malm, mobili destinati a creare angoli studio e postazioni per l’home office”.

Ikea si è infatti insediata a Piacenza nel 1999 con un centro distributivo a cui se ne è aggiunto un secondo nel 2004. I due depositi riforniscono oggi 56 store in 10 differenti paesi dell’area mediterranea e con oltre 300.000 mq di superficie, quello di Piacenza è per dimensioni il secondo polo distributivo di Ikea in Europa. “Nel corso degli anni – viene sottolineato -, quello piacentino si è inoltre mostrato esempio virtuoso non solo di innovazione grazie all’adozione di infrastrutture tecnologicamente avanzate che consentono di ottimizzare l’efficienza dei processi di stoccaggio e i flussi delle merci, ma anche di sostenibilità. Nel 2013, ad esempio, è stato inaugurato il più grande impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio privato in Italia che conta 66.528 pannelli fotovoltaici”.