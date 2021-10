“Il semaforo pedonale di Sant’Antonio non funziona da due settimane, situazione grave”

“Il semaforo pedonale di Sant’Antonio a Trebbia ha il pulsante di chiamata (lato destra in uscita da Piacenza) non funzionante da almeno 2 settimane”.

E’ la segnalazione di un lettore, che con una mail inviata in redazione spiega di aver “provveduto a suo tempo ad inserire l’avviso nel servizio “Segnala Qui” del comune di Piacenza, ma l’unico risultato che ho ottenuto è stata una mail in cui mi si comunicava che il problema è stato risolto, mentre non è stato risolto nulla”. “La situazione è purtroppo grave per almeno due motivi – evidenzia il lettore -: l’attraversamento della via Emilia senza l’ausilio del semaforo è quasi impossibile in certi orari, e comunque sempre a rischio investimento, stante la presenza di automobilisti scriteriati che passano a velocità indecenti; la struttura comunale ha più di qualche problema nella gestione della manutenzione delle attrezzature e degli impianti, due settimane per dare una risposta sbagliata!, nessun presidio efficace delle segnalazioni ricevute. Spero – il suo auspicio finale – che con questa lettera qualcosa si smuova”.

