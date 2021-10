Il vaccino arriva a scuola, a Castello open day per studenti, famiglie e personale

La lotta al covid arriva nelle scuole piacentine. Lunedì 4 ottobre presso il polo scolastico di Castel San Giovanni – che riunisce l’istituto Volta e le sedi distaccate di Marcora e Casali – studenti, personale scolastico, ma anche genitori o familiari dei ragazzi, dalla tarda mattinata fino alle 17 hanno l’opportunità, senza doversi prenotare, di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus.

Dalle 13 in poi al “Volta” sono iniziate le somministrazioni nei locali adibiti ad ambulatorio: una decina di persone in attesa del vaccino, compresi anche alcuni non studenti che hanno deciso di approfittare dell’open day.

Le somministrazioni è previsto partano dalla postazione allestita al Liceo Volta, per poi procedere con gli altri due istituti nel corso della giornata. Si tratta del primo di quattro appuntamenti organizzati dall’azienda sanitaria questa settimana. I prossimi open day vaccinali nelle scuole saranno martedì 5 ottobre (dalle 9 alle 14) al Raineri Marcora di Piacenza; giovedì 7 ottobre (dalle 9 alle 14) al Marconi di Piacenza e sabato 9 ottobre (dalle 9 alle 14) al Mattei di Fiorenzuola. L’Ausl ricorda che, per gli studenti minorenni, è necessario che il consenso informato sia firmato da entrambi i genitori (come da specifiche informazioni pubblicate qui). Inoltre, gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o dal tutore legale; eventuali altre persone di fiducia possono essere delegate purché maggiorenni e in possesso dell’apposito modulo di delega (scaricabile qui).