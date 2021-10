Il Valtidone Wine Fest ci riprova: chiusura ‘frizzante’ domani a Pianello

Dopo il rinvio deciso la scorsa settimana a causa del maltempo, il Valtidone Wine Fest ci riprova. L’appuntamento di chiusura della manifestazione dedicata al buon cibo e al vino si terrà domani, domenica 3 ottobre, a Pianello.

Confermati i principali eventi già previsti la scorsa settimana. Si inizia al mattino, con la tradizionale location di Piazza Madonna. Qui saranno allestite le postazioni delle 24 cantine e aziende vitivinicole presenti che metteranno in degustazione (10 euro il calice con assaggi liberi) i propri vini con un focus particolare sui frizzanti e sul Gutturnio. Sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici e piatti del territorio come salumi, batarò, pisarei, tortelli con la coda e i salumi, grazie a una decina di produttori locali. L’inaugurazione ufficiale, che sarà ripresa in diretta Facebook, è prevista per le 10 e le degustazioni proseguiranno fino alle 19.00 e nel corso della giornata saranno organizzate degustazioni guidate sul posto.