Il vescovo Cevolotto nella Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali della Cei

Il vescovo Adriano Cevolotto è entrato a far parte della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali della Cei.

Nel corso dei lavori del Consiglio permanente della Cei, che si sono conclusi il 29 settembre, sono infatti stati nominati i componenti delle varie Commissioni Episcopali per il quinquennio 2021-2026.

Della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, presieduta da monsignor Domenico Pompili, vescovo di Rieti e amministratore Apostolico ‘sede vacante’ di Ascoli Piceno, fa parte tra i vescovi dell’Emilia-Romagna, oltre a mons. Cevolotto, anche mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola.

Gli altri componenti sono mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli; mons. Dario Gervasi, vescovo ausiliare di Roma; mons. Daniele Libanori, vescovo ausiliare di Roma; mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia; mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento; mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e mons. Francesco Cacucci, vescovo emerito di Bari-Bitonto.